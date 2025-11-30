Elektrik Tellerindeki Kırmızı Beyaz Renkli Toplar Ne İşe Yarıyor?

Elektrik tellerinin üzerindeki kırmız-beyaz renkli toplar, “ikaz küresi” olarak biliniyor. İkaz küreleri, özellikle alçak irtifada uçan uçak ve helikopterlerin yerini net olarak görmesi için tasarlanmıştır. Yani elektrik kabloları, bu toplar sayesinde pilotlar tarafından görünür olur.

Peki ikaz küreleri neden kırmızı-beyaz ya da turuncu-beyaz olur? Çünkü bu renkler, bulutlu hava, sis, gün batımı gibi düşük görüş koşullarında bile yüksek kontrast yaratır. Uzak mesafeden bakıldığında bile pilot, bu renkleri fark edebilir.

Kısacası bu toplar olmasaydı; özellikle sabah saatlerinde veya sisli anlarda alçaktan geçen uçaklar için büyük bir tehlike söz konusu olacaktı!