onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Elektrik Tellerindeki Kırmızı Beyaz Renkli Toplar Ne İşe Yarıyor?

Elektrik Tellerindeki Kırmızı Beyaz Renkli Toplar Ne İşe Yarıyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 22:09

Hiç gökyüzüne baktığınızda elektrik tellerinin arasındaki kırmızı-beyaz topları fark ettiniz mi? İlk başta estetik bir detay gibi görünse de bu “toplar” dekorasyon amacıyla orada değiller. Aslında bu toplar birer hayat kurtaran uyarı levhası. 'İkaz küresi” adı verilen özel işaretleyiciler, özellikle alçak irtifada uçan uçak ve helikopterlerin yerini net olarak görmesi için tasarlanmış.

Gelin, detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Elektrik Mühendisleri Derneği

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elektrik tellerindeki toplar neden var?

Elektrik tellerindeki toplar neden var?

Elektrik tellerinin üzerindeki kırmız-beyaz renkli toplar, “ikaz küresi” olarak biliniyor. İkaz küreleri, özellikle alçak irtifada uçan uçak ve helikopterlerin yerini net olarak görmesi için tasarlanmıştır. Yani elektrik kabloları, bu toplar sayesinde pilotlar tarafından görünür olur.

Peki ikaz küreleri neden kırmızı-beyaz ya da turuncu-beyaz olur? Çünkü bu renkler, bulutlu hava, sis, gün batımı gibi düşük görüş koşullarında bile yüksek kontrast yaratır. Uzak mesafeden bakıldığında bile pilot, bu renkleri fark edebilir.

Kısacası bu toplar olmasaydı; özellikle sabah saatlerinde veya sisli anlarda alçaktan geçen uçaklar için büyük bir tehlike söz konusu olacaktı!

Peki bu 'toplar' nerelerde görülür?

Peki bu 'toplar' nerelerde görülür?

İkaz topları sadece pilotlara değil, yoldan geçen araç sürücülerine ya da çevrede yaşayan insanlara da faydalıdır. Elektrik hatlarının yerini belirginleştirerek, hem farkındalığı artırır hem de güvenliği sağlar. Kırmızı beyaz toplar,  genellikle havaalanı çevresinde, helikopter rotalarında, nehir, göl, vadi yakınlarında bulunur. Ayrıca askeri üsler, demiryolu, karayolu ya da inşaat alanı gibi riskli ve yoğun trafikli bölgelerde de kullanılabilir.

Gelelim bu topların nasıl kullanıldığına! Küreler, iletken hatların üstüne özel kelepçelerle sabitlenir. Uzun ömürlü malzemeden üretilen bu toplar, yıllarca kullanılabilir.

Kısacası, elektrik telleri üzerinde gördüğümüz o kırmızı-beyaz toplar birer uyarı küresidir. Pilotlara ve yoldan geçen herkese “dur, buradan geçerken dikkat et” der.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın