Nüfusu 100 Bin Olan İlimize Kayıtlı Araç Sayısı 50 Bini Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars merkezde kaydedilen nüfus ve araç sayısı arasındaki denge gündeme oturdu. Resmi verilere göre Kars'ın merkez nüfusunun yaklaşık 100 bin civarında olduğu, trafiğe kayıtlı araç sayısının ise 54 bini geçtiği açıklandı.

Kars'ta kişi başına düşen araç oranının oldukça yüksek olduğu ve bu nedenle büyük şehirleri aratmayan bir trafik yoğunluğu oluştuğu açıklandı. Veriler incelendiğinde, merkez nüfusuna oranla neredeyse her iki kişiden birinin bir araç sahibi olduğu görülüyor.