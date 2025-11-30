onedio
article/comments
Nüfusu 100 Bin Olan İlimize Kayıtlı Araç Sayısı 50 Bini Aştı

Nüfusu 100 Bin Olan İlimize Kayıtlı Araç Sayısı 50 Bini Aştı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 18:52

2025 yılının sonu yaklaşırken TÜİK verilerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıkıyor. Bu detaylardan biri de merkez nüfusu 100 bin olan bir ilde kayıtlı araç sayısının 50 bini aşması oldu! Araç sayısının fazlalığı, elbette kentte trafik ve park sorunlarını da beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, bu sorunlara bir çözüm bulunmasını bekliyor.

TÜİK, Kars'ta 54 bin aracın kayıtlı olduğunu açıkladı.

TÜİK, Kars'ta 54 bin aracın kayıtlı olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kars merkezde kaydedilen nüfus ve araç sayısı arasındaki denge gündeme oturdu. Resmi verilere göre Kars'ın merkez nüfusunun yaklaşık 100 bin civarında olduğu,  trafiğe kayıtlı araç sayısının ise 54 bini geçtiği açıklandı. 

Kars'ta kişi başına düşen araç oranının oldukça yüksek olduğu ve bu nedenle büyük şehirleri aratmayan bir trafik yoğunluğu oluştuğu açıklandı. Veriler incelendiğinde, merkez nüfusuna oranla neredeyse her iki kişiden birinin bir araç sahibi olduğu görülüyor.

Trafik ve park sorununa yeni planlama yapılması bekleniyor.

Trafik ve park sorununa yeni planlama yapılması bekleniyor.

Ekim ayında Kars'ta trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı '54 bin 138'e' ulaştı. Bu durum, özellikle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda park ve trafik sorununa neden oluyor. Sürücüler, özellikle işlek caddelerde kendilerine park yeri bulmakta zorlanıyor. Plansız parklar da gün içerisinde trafiği olumsuz etkiliyor. Park sorununu çözmek isteyen bazı kişiler, cadde ve sokaklara duba gibi malzemeler koysa da bu da ayrı bir karmaşaya neden oluyor.  Sürücüler, trafik ve otopark sorunlarına çözüm bulmak için yeni stratejiler geliştirilmesini bekliyor.

TÜİK verilerine göre araç sayısı en yüksek olan iller aşağıdaki gibidir:

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
