Nüfusu 100 Bin Olan İlimize Kayıtlı Araç Sayısı 50 Bini Aştı
2025 yılının sonu yaklaşırken TÜİK verilerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıkıyor. Bu detaylardan biri de merkez nüfusu 100 bin olan bir ilde kayıtlı araç sayısının 50 bini aşması oldu! Araç sayısının fazlalığı, elbette kentte trafik ve park sorunlarını da beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, bu sorunlara bir çözüm bulunmasını bekliyor.
TÜİK, Kars'ta 54 bin aracın kayıtlı olduğunu açıkladı.
Trafik ve park sorununa yeni planlama yapılması bekleniyor.
