Binlerce Yıllık Gizem Çözüldü: Evcil Kedilerin Kökeni Belli Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.11.2025 - 22:00

Science dergisi ve National Geographic'te yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, evcil kedilerin kökeni belli oldu! Yıllardır Mısır'dan geldiğine inanılan kedilerle ilgili gerçek ilk kez ortaya çıktı. Peki, bu sevimli dostlarımız nereden geliyor? 

Gelin, kedilerin binlerce yıllık gizemini birlikte keşfedelim!

Kaynak 1: Science News Makalesi

Kaynak 2: National Geopraphic

Türkiye’nin her yerinde, adım başı karşımıza çıkan o kediler, bizlere huzur veren, bir o kadar da merak uyandıran dostlarımız.

Kimimiz onları evimizin neşesi, kimimiz sokaklarda yalnız gezen sadık arkadaşlarımız olarak tanıyor. Yılın her mevsiminde, her sokağa adım attığımızda, bir kafede çay içerken ya da bir evin kapısını çaldığımızda kapı ağzında mutlaka bir kediyle karşılaşıyoruz.

Asil ve tatlı oldukları kadar yıllardır bir küçük gizemini de koruyan 'evcil' kediler, atasını bilmediğimiz hayvanlardandı. Bugüne dek!

Science dergisinde yayımlanan bir makale, evcil kedilerin binlerce yıllık gizemi olan "köken" meselesine son noktayı koydu.

Yapılan genetik analizlere göre, evcil kedilerin soyunun yaklaşık 9.000 yıl önce Kuzey Afrika'dan geldiği ve oradan dünya çapına yayıldığı ortaya çıktı.

Araştırmaya göre, modern evcil kediler sanıldığı ve yıllarca öyle kabul edildiği üzere antik Mısır'ın sokak kedilerinden evrimleşmemiş! İnanmak zor biliyoruz ama kökenleri Kuzey Afrika'ya dayanıyormuş...

National Geographic'in aynı konuda yayımladığı haber de Science dergisindeki makaleyle örtüşüyor.

Fakat National Geographic, evcil kedilerin tarihini aydınlatan araştırmayı daha da genişletmiş. 

Yapılan genetik incelemelere göre, evcil kediler, 9 bin değil yaklaşık 2.000 yıl önce Kuzey Afrika’dan Avrupa'ya doğru genişlemeye başlamış. Araştırmada, Kedilerin insanlar tarafından, özellikle tahıl ambarlarını korumak için evcilleştirildiği ve zaman içinde Avrupa'nın çeşitli bölgelerine yayıldığı belirtiliyor.

Kedilerin bu süreçte, çeşitli coğrafyalarda farklı özellikler kazandığı ve farklı iklimlere adapte oldukları da araştırmalarla ortaya konmuş. Yani, kedilerin bugünkü çeşitliliği, sadece coğrafi etkileşimlerin değil, insanların onlara sunduğu yaşam koşullarının da bir sonucu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
