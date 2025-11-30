onedio
Anlamak İsteyene: Kadına Şiddete Dikkat Çekmek İsteyen Kadınların Yeni Akımı Çok Beğenildi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 20:30

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen kadınlar, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Kadına şiddet olaylarında failin bir şekilde 'aklanması' için bulunan bahaneleri bilirsiniz: Kadının o saatte orada ne işi varmış, onu giymeseymiş, öyle gülmeseymiş, kışkırtmasaymış...Kadınlarımız da 'beni kışkırttı' bahanesinin arkasına sığınan şiddet faillerine oldukça güzel bir ders verdi.

"Bizi kışkırtan sizsiniz" lafına kadınlardan ders niteliğinde akım.

Kadına yönelik şiddette faillerin bazı saçma bahanelerin arkasına saklandığını bilirsiniz. 'Beni kışkırttı' da bunlardan bir tanesi. Peki sizce bu mantıklı olabilir mi?

Sosyal medyada kadınların başlattığı akımı gördükten sonra hiç de mantıklı olmadığını anlayacaksınız.

Buyurun, beraber izleyelim;

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
