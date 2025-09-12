onedio
Ekrem İmamoğlu'nun Diploma Davasında Ara Karar Açıklandı

Ekrem İmamoğlu’nun Diploma Davasında Ara Karar Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.09.2025 - 19:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının ilk duruşması, Silivri’deki cezaevi duruşma salonunda görüldü. Mahkeme ara kararını açıkladı. Diploma davası 20 Ekim saat 11.00'a ertelendi. Gelecek duruşma yine Silivri'de görülecek. Öte yandan İmamoğlu, gazetecilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğinin sorulmasına ise dikkat çeken yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 10.50'de başladı saat 19.30'da sona erdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, saat 10.50'de İmamoğlu'nun salona alınmasıyla başladı.

İmamoğlu savunmasında, “İddianameyi okuduğunuzda 35 sene önce 18 yaşında bir çocuğun nasıl böyle bir şey yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu iddianameyi savcı yazmadı, bir sonraki seçimi kazanacağımı bilenler yazdırdı. Şu an darbe süreci içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Yaklaşık bir yıldır bu kurgunun adım adım yürütüldüğü, 18 Mart'ta diplomamın iptaliyle fişimin çekildiği, 19 Mart'ta operasyonlarla devam eden çok acı bir sürecin içerisindeyiz. Çok zor bir dönemi hep beraber yaşıyoruz' dedi.

"Anacığımın ak sütü kadar helal olan diplomamı iptal ettiler."

İmamoğlu, savunmasına şöyle devam etti:

'Ben, 18 yaşında bir çocuk olarak elimin dahi değmediği bir olaydan yargılanıyorum, hem de hapis cezasıyla. Arkadaşlarımın bir kısmı üniversiteden geldi. Savunma yapmak zor çünkü dava tamamen saçmalıktan ibaret. İstanbul Üniversitesi'nin yetkisi olmayan bir diplomanın iptaline kalkışması bile başlı başına bir saçmalıktır. Dava konusu ise bana göre tamamen bir kurgu. Sanki ben hileyle diploma almışım, yüksek lisansa başvurmuşum, askerlik şubesine götürüp kullanmışım, sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuşum. 

İşte burası zurnanın zırt dediği yerdir. Lise diplomasıyla bile belediye başkanı olunabiliyor. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi'ne 'acele et, hemen karar ver' diye yazı gönderiyor. Yazıda, 'Bahse konu diplomanın kullanılmaya devam edildiği, dekanlıkta tanınırlığa dair işlemlerin sürdüğü' deniliyor. Savcı, 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığına başvurur' diye telaşa kapılıyor ve aslında kendini ele veriyor. Bu evrak işin özeti aslında. Yüksek lisans diploması üzerinden kurgulanan bir oyun

Bu iddianameyi hazırlayanların aklı tarihe utanç yazısı olarak geçmiştir. Ekrem İmamoğlu, 18 yaşında bir öğrenciydi. 18 yaşındaki bir çocuğun düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Yazıklar olsun bu yazıları hazırlayanlara. Anacığımın ak sütü kadar helal olan diplomamı iptal ettiler. 30-35 yıl önce benim cumhurbaşkanı olacağımı anlamışlar.'

2024 SEÇİM SONUÇLARININ YAZILI OLDUĞU HARİTAYLA GELDİ

Ekrem İmamoğlu yanında getirdiği 2024 İstanbul seçim sonuçlarının yazdığı harita şeklindeki panoyu göstererek '39 ilçenin 32’sinde İmamoğlu birinci çıktı. Bunun sadece dört tanesinde bir puan civarında ve altında bir oranla ikinci oldum. Benim için öyle bir onur ki o yüzden savcının yazdığı saçmalıklar bana vız gelir’ ifadelerini kullandı.

2024 İstanbul seçim sonuçlarının yazdığı bir panoyla geldi.

Ekrem İmamoğlu yanında getirdiği 2024 İstanbul seçim sonuçlarının yazdığı harita şeklindeki panoyu göstererek '39 ilçenin 32’sinde İmamoğlu birinci çıktı. Bunun sadece dört tanesinde bir puan civarında ve altında bir oranla ikinci oldum. Benim için öyle bir onur ki o yüzden savcının yazdığı saçmalıklar bana vız gelir' ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında karar açıklandı.

Mahkemenin ara kararına göre diploma iptal işlemine dair iptal davası dosyasının istenmesine, bir sonraki duruşmanın 20 Ekim 2025 11:00 ‘de Silivri Cezaevi Duruşma Salonu'nda yapılmasına karar verildi. 

Avukat Mehmet Pehlivan’ın bir sonraki duruşma salonunda hazır edilmesine dair talebin reddine, SEGBİS ile bağlanmasına karar verildi.

İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu sorusu.

Ekrem İmamoğlu, duruşmaya ara verilmesinin üzerine gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Kemal Kılıçdaroğlu’nun sessizliğini nasıl yorumluyorsunuz?' sorusuna ise İmamoğlu, “Umarım kendisi için doğru bir karar verir. Diliyorum, istiyorum' dedi.

