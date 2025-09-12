Ekrem İmamoğlu’nun Diploma Davasında Ara Karar Açıklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının ilk duruşması, Silivri’deki cezaevi duruşma salonunda görüldü. Mahkeme ara kararını açıkladı. Diploma davası 20 Ekim saat 11.00'a ertelendi. Gelecek duruşma yine Silivri'de görülecek. Öte yandan İmamoğlu, gazetecilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğinin sorulmasına ise dikkat çeken yanıt verdi.
Ekrem İmamoğlu diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma saat 10.50'de başladı saat 19.30'da sona erdi.
"Anacığımın ak sütü kadar helal olan diplomamı iptal ettiler."
2024 İstanbul seçim sonuçlarının yazdığı bir panoyla geldi.
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında karar açıklandı.
İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu sorusu.
