Ekonomide Gini Katsayısı Nedir? 2023 Verilerine Göre Gini Endeksi Türkiye’de Ne Durumda?
Ekonomide Gini Katsayısı Nedir? 2023 Verilerine Göre Gini Endeksi Türkiye’de Ne Durumda?
Ekonomide ülkeler içindeki gelir gider dengesini, refah oranını ve çeşitli parametreleri ölçmek için birçok terim ve katsayı kullanılıyor. Gini katsayısı da bunlardan biri. Ekonomide gelir eşitsizliğinin oranını ölçmek için kullanılıyor. Gelin hep birlikte Gini katsayısını inceleyelim.
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Gini katsayısı, ekonomide gelir eşitsizliğini ölçmek ve ortaya koymak için oluşturulmuş bir oransal katsayıdır.
0'la 1 arasındadır.
Yani 1'e yaklaştıkça ülkedeki zenginler daha çok zengin oluyor, az kazananların kazancı artıyor anlamı taşır.
Gini endeksi ise 1 yerine maksimum 100 referansıyla ifade edilen Gini katsayısıdır ve Gini katsayısının 100 ile çarpımına eşittir.
Gini katsayısının 0'a yaklaşması herkes için daha eşit ve adil yaşam koşulları anlamına gelir.
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Dünya çapında ülkeler arasında kıyaslandığı gibi bir ülkede bölgeler arasında da kıyaslama yapılabilir.
Yıllara göre değişkenlik gösterir. Koyu olan ülkeler gelir eşitsizliğinin artığını gösterir.
Türkiye için 2023 Gini katsayısı TÜİK verilerine göre; bir önceki yıla oranla 0,018 puan artış ile 0,433 olarak tahmin edilmiştir.
Gini katsayısının 2014'ten günümüze kadar yıllara göre değişimi ise şu şekilde:
Yalnızca Gini katsayısına göre değil, gelir oranlarına göre de ölçüm yapılabilir.
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Gelir eşitsizliği en az TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde oldu
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