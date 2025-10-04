Efsanevi Ekonomistleri Portrelerinden Tanıyabilir misin?
Tarih boyunca ekonominin gidişatını yalnızca rakamlar değil, bu rakamların arkasındaki büyük beyinler de belirledi. Adam Smith’ten Keynes’e, Friedman’dan Sen’e kadar pek çok ekonomist yalnızca teorileriyle değil, siyaset ve toplum üzerindeki etkileriyle de ekonomik dünyaya yön verdi! Peki, sen bu efsanevi ekonomistleri yalnızca portrelerinden tanıyabilecek misin?
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Portresini gördüğün bu kişi modern ekonominin babası sayılıyor.
3. Felsefi ve ekonomik görüşleriyle sosyalizmin temel taşlarını atan bu ismi tanıyabilecek misin?
4. Radikal düşünceleriyle ekonomide yeni bir akım başlatan bu ünlü ekonomist kim peki? 🤔
5. Uluslararası ticaret teorileriyle tanınan ve karşılaştırmalı üstünlük kavramını geliştiren ekonomisti sorsak...
6. “Yaratıcı yıkım” kavramını ortaya atan ve girişimciliğe bakışıyla modern kapitalizmi açıklayan bu isim kimdir?
7. Avusturya Ekolü’nün önemli temsilcilerinden bu ekonomist kim peki?
8. Son olarak, yoksulluk ve refah ekonomisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bu ekonomist kimdir?
Sen resmen ekonomi profesörüsün!
Fena değilsin!
Sen bu konuya biraz uzaksın!
