Efsanevi Ekonomistleri Portrelerinden Tanıyabilir misin?

İrem Coşkun
04.10.2025 - 17:04

Tarih boyunca ekonominin gidişatını yalnızca rakamlar değil, bu rakamların arkasındaki büyük beyinler de belirledi. Adam Smith’ten Keynes’e, Friedman’dan Sen’e kadar pek çok ekonomist yalnızca teorileriyle değil, siyaset ve toplum üzerindeki etkileriyle de ekonomik dünyaya yön verdi! Peki, sen bu efsanevi ekonomistleri yalnızca portrelerinden tanıyabilecek misin?

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Portresini gördüğün bu kişi modern ekonominin babası sayılıyor.

3. Felsefi ve ekonomik görüşleriyle sosyalizmin temel taşlarını atan bu ismi tanıyabilecek misin?

4. Radikal düşünceleriyle ekonomide yeni bir akım başlatan bu ünlü ekonomist kim peki? 🤔

5. Uluslararası ticaret teorileriyle tanınan ve karşılaştırmalı üstünlük kavramını geliştiren ekonomisti sorsak...

6. “Yaratıcı yıkım” kavramını ortaya atan ve girişimciliğe bakışıyla modern kapitalizmi açıklayan bu isim kimdir?

7. Avusturya Ekolü’nün önemli temsilcilerinden bu ekonomist kim peki?

8. Son olarak, yoksulluk ve refah ekonomisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan bu ekonomist kimdir?

Sen resmen ekonomi profesörüsün!

Tebrikler! Soruların neredeyse tamamını doğru bildin. Ekonominin önemli temsilcilerini tanıyabilmen, yalnızca yüzlere değil; fikirlerin tarihine de hakim olduğunu gösteriyor. Ekonomistlerin geliştirdiği veya savunduğu teorileri öğrenmiş olman, senin ekonomiye ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor. Senin için ekonomi sadece bir bilim değil, aynı zamanda hayatı anlamlandırma biçimi!

Fena değilsin!

Aslında gayet iyi iş çıkardın! Bazı isimler seni biraz zorlamış olabilir ama çoğu ismi doğru bildin! Ekonomi alanında uzman olmasan da bu konuya ilgin olduğu çok net! Sadece biraz daha araştırma yapman lazım. Hangi teoriler hangi isimlere ait, kim hangi dönemde iz bıraktı diye araştırmaya başlarsan kısa sürede bilgi seviyeni katlayabilirsin!

Sen bu konuya biraz uzaksın!

Belli ki çoğu portre sana yabancı gelmiş! Ama bu kesinlikle olumsuz bir şey değil, çünkü bu test sana yeni bir öğrenme alanı sundu diyebiliriz. Artık ekonominin tarihini şekillendiren en önemli isimleri biliyorsun. Bu isimler hakkında küçük araştırmalar yapmak bile seni çok kısa sürede bambaşka bir seviyeye çıkarır. Yani sen, öğrenmeye başlamak için en doğru noktadasın!

