Ebo Lakaplı İbrahim Tilaver Fotoğrafıyla Türk-Kürt Karşılaştırması Yapan Kullanıcıya Yanıt Verdi
Ebo lakaplı yapımcı ve içerik üreticisi İbrahim Tilaver, X'te rapçi Çakal ile olan bir fotoğrafını paylaşıp 'Türkle Kürt arasındaki fenotip farkına bak' yazan kullanıcıya tepki gösterdi. Ebo, yaptığı açıklamada 'Kürt olduğum için utanmıyorum' dedi.
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Ebo, İbrahim Tilaver kimdir?
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X'te kullanıcının yaptığı bu paylaşım Ebo'nun tepkisi çekti.
Ebo'dan ise yanıt gecikmedi: "Kürt olduğum için utanmıyorum."
Ebo'nun bu paylaşımına destek geldi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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