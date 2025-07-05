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Ebo Lakaplı İbrahim Tilaver Fotoğrafıyla Türk-Kürt Karşılaştırması Yapan Kullanıcıya Yanıt Verdi

Ebo Lakaplı İbrahim Tilaver Fotoğrafıyla Türk-Kürt Karşılaştırması Yapan Kullanıcıya Yanıt Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.07.2025 - 17:05

Ebo lakaplı yapımcı ve içerik üreticisi İbrahim Tilaver, X'te rapçi Çakal ile olan bir fotoğrafını paylaşıp 'Türkle Kürt arasındaki fenotip farkına bak' yazan kullanıcıya tepki gösterdi. Ebo, yaptığı açıklamada 'Kürt olduğum için utanmıyorum' dedi.

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Ebo, İbrahim Tilaver kimdir?

Ebo, İbrahim Tilaver kimdir?

İbrahim Tilaver isimli ‘Ebo’ sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Çektiği videolar ve müzik sektöründeki projeleriyle adını geniş kitleye duyuran Ebo, takipçileri tarafından dikkatle takip edilen içerik üreticileri arasında. 1998 yılında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde doğan Ebo, Lais Records isimli müzik yapım şirketini kurdu. Türkçe rap, hip-hop türlerine dair pek çok popüler proje Ebo'nun kurucusu olduğu şirketten çıktı. 

Öte yandan Ebo, son paylaşımıyla dikkat çekti.

X'te kullanıcının yaptığı bu paylaşım Ebo'nun tepkisi çekti.

X'te kullanıcının yaptığı bu paylaşım Ebo'nun tepkisi çekti.

'@patosipek' isimli X kullanıcısı Ebo lakaplı İbrahim Tilaver ile rapçi Çakal'ın yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, 'Türkle Kürt arasındaki fenotip farkına bak' dedi.

Ebo'dan ise yanıt gecikmedi: "Kürt olduğum için utanmıyorum."

Ebo'dan ise yanıt gecikmedi: "Kürt olduğum için utanmıyorum."
twitter.com

'Ben Kürt olduğum için utanmıyorum. Ama siz insanlıktan bu kadar uzaklaştığınız için utanmalısınız. Irkçılık, cehaletin en rezil hâlidir. Ben varlığımla direniyorum, siz nefretinizle tükeniyorsunuz.'

Ebo'nun bu paylaşımına destek geldi:

Ebo'nun bu paylaşımına destek geldi:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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