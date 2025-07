Düzenli Bir Hayata Nasıl Geçebilirim?

Telefonu eline almadan önce bir tur at evde. Bardakları topla, battaniyeyi katla, sandalyedeki ceketi yerine as ve tezgahı biraz sil. 10 dakikanı bile almaz. Sabah uyanınca o boş tezgahı, düzgün yastıkları ve toplanmış ortamı görünce bir oh çekersin. Günün temposuna başlamadan önce zihnin sakinleşir. Hem uyumadan önce efor sarfedeceğin için vücudun yorulur ve uyku moduna daha hızlı geçersin. 😉