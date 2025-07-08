Düzenli Bir Hayata Nasıl Geçebilirim?
Her şey üst üste geliyor gibi hissettiğin anları sadece sen yaşamıyorsun emin ol. Herkes o anları yaşıyor. Dağınık bir masa, karışık çekmeceler, temizlenmeyi bekleyen köşeler ve daha niceleri... Aslında zihni yoran çoğu şey evin içinde başlıyor. Ama güzel haber şu ki küçük dokunuşlarla bu karmaşayı toparlamak mümkün! Peki ama nasıl? 👇
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Evde etrafa bakınca görebildiğin yerleri toparlamaya başla.
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Çekmeceleri açmaya korkuyorsan hemen oralara müdahale etmelisin.
Temizlik malzemelerini evin üç ana bölgesine yerleştir.
Uyumadan önce 10 dakikalık bir ev toplama turu yapsan nasıl olur? Bizce şahane olur!
Evin girişini de unutmamak lazım. Oraya da muhakkak bir el atmanı tavsiye ediyoruz.
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Biliyoruz bazen zor geliyor ama bulaşık ve çamaşırları ertelemeden bitir.
Mobilyalarını veya evdeki bibloları değiştirebiliyorsan toz tutmayan malzemelerden seçilmiş olmalı.
Eminiz ki bu yöntemi fark etmeden yapıyorsun ama bunu hayatına entegre etmen gerek: Multitasking!
Çöp kovan kokabilir bazen. Bu kokuyu gidermek için karbonat ve kahve telvesini kullanabilirsin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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