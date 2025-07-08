Düzenli Bir Hayata Nasıl Geçebilirim?

O çekmece var ya... Her evde bir tane olur. İçinde pilli bir fener, kullanılmayan kablolar, eski telefon kılıfları, bir tane çakmak ve neden orada olduğunu anlamadığın minik tornavida bile o karmaşanın arasında olur. Eğer bir yeri açınca içinden stres fışkırıyorsa orası seni her gün fark etmeden yoruyordur. Sadece 20 dakikanı ayırabilirsin aslında. Çekmeceyi boşalt ve sadece işine yarayanları bırak. Hatta minik kutularla kategorilere ayır.