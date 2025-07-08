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Düzenli Bir Hayata Nasıl Geçebilirim?

etiket Düzenli Bir Hayata Nasıl Geçebilirim?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
08.07.2025 - 12:01

Her şey üst üste geliyor gibi hissettiğin anları sadece sen yaşamıyorsun emin ol. Herkes o anları yaşıyor. Dağınık bir masa, karışık çekmeceler, temizlenmeyi bekleyen köşeler ve daha niceleri... Aslında zihni yoran çoğu şey evin içinde başlıyor. Ama güzel haber şu ki küçük dokunuşlarla bu karmaşayı toparlamak mümkün! Peki ama nasıl? 👇

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Evde etrafa bakınca görebildiğin yerleri toparlamaya başla.

Evde her şey tertemiz olsa bile mesela salon masasının üstü kalabalıksa tüm ev dağınık gibi gelir. Psikolojik bir yanı var bunun. O yüzden önce görsel kirliliğe odaklan. Mesela masanın üstündeki fişleri topla, sehpadaki boş bardağı mutfağa götür ve varsa TV ünitesindeki tozları sil. Bunu her gün 5 dakikaya sıkıştır. Büyük temizlik gibi hissettirmiyor ama evin enerjisini komple değiştiriyor.

Çekmeceleri açmaya korkuyorsan hemen oralara müdahale etmelisin.

O çekmece var ya... Her evde bir tane olur. İçinde pilli bir fener, kullanılmayan kablolar, eski telefon kılıfları, bir tane çakmak ve neden orada olduğunu anlamadığın minik tornavida bile o karmaşanın arasında olur. Eğer bir yeri açınca içinden stres fışkırıyorsa orası seni her gün fark etmeden yoruyordur. Sadece 20 dakikanı ayırabilirsin aslında. Çekmeceyi boşalt ve sadece işine yarayanları bırak. Hatta minik kutularla kategorilere ayır.

Temizlik malzemelerini evin üç ana bölgesine yerleştir.

Tüm temizlik ürünlerini tek bir dolaba yığmak yerine banyoya, mutfağa ve salona yakın bir noktaya birer set yerleştir. Küçük bir sprey, bir mikrofiber bez ve bir tane çok amaçlı temizleyici yeterli. Mesela mutfakta ocak kirlenince 'Ay kalk da salondaki dolaptan spreyi getir şimdi!' diye üşenmezsin çünkü malzemeler hemen yanında olur. Bu da seni düzenli kılar çünkü iş gözünde büyümez.

Uyumadan önce 10 dakikalık bir ev toplama turu yapsan nasıl olur? Bizce şahane olur!

Telefonu eline almadan önce bir tur at evde. Bardakları topla, battaniyeyi katla, sandalyedeki ceketi yerine as ve tezgahı biraz sil. 10 dakikanı bile almaz. Sabah uyanınca o boş tezgahı, düzgün yastıkları ve toplanmış ortamı görünce bir oh çekersin. Günün temposuna başlamadan önce zihnin sakinleşir. Hem uyumadan önce efor sarfedeceğin için vücudun yorulur ve uyku moduna daha hızlı geçersin. 😉

Evin girişini de unutmamak lazım. Oraya da muhakkak bir el atmanı tavsiye ediyoruz.

Evin girişini de unutmamak lazım. Oraya da muhakkak bir el atmanı tavsiye ediyoruz.

Kapıdan girince her şeyin rastgele yere bırakıldığı o anlar var ya… İşte orası evin düzeninin ilk dağıldığı yer. Giriş kısmına basit bir düzen kur. Anahtarlar için duvara asılan bir askı, posta ve kargo paketleri için bir sepet ve girişte küçük bir ayakkabılık yerleştir. Bunlar seni “Neredeydi bu?” stresinden de kurtarır. Giriş toparlanırsa evin geri kalanı da sanki daha düzenliymiş gibi gelir.

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Biliyoruz bazen zor geliyor ama bulaşık ve çamaşırları ertelemeden bitir.

Biliyoruz bazen zor geliyor ama bulaşık ve çamaşırları ertelemeden bitir.

'Azıcık bir şey var ya, sonra yıkarım.' dediğin her şey 24 saat sonra koca bir yorgunluğa dönüşüyor. Bulaşık birikti mi tezgah kirli oluyor. Çamaşır gecikti mi evde çamaşır yığını oluyor. O yüzden şu kuralı oturt: Makine dolduysa çalıştır. Boş vaktin varsa yıkananı as. Küçük işlerken halledersen büyük temizlik günlerin olmaz.

Mobilyalarını veya evdeki bibloları değiştirebiliyorsan toz tutmayan malzemelerden seçilmiş olmalı.

Mobilyalarını veya evdeki bibloları değiştirebiliyorsan toz tutmayan malzemelerden seçilmiş olmalı.

Rafları dolu dolu yapmak güzel görünse de temizlikte bir kabusa dönüşebiliyor. O yüzden ev dekorunda minimalist ve temizliği kolaylaştıran parçalara yönel. Cam ya da metal ayaklı sehpalar, açık renk halılar, kolay silinebilen kumaşlar... Hem estetik hem işlevsel. Az eşya demek, az toz demek. Az toz demek de daha az çile demek.

Eminiz ki bu yöntemi fark etmeden yapıyorsun ama bunu hayatına entegre etmen gerek: Multitasking!

Koca evin temizliğini haftalık plana bölmek gözünde büyüyorsa işini daha da basitleştirelim. Gün içinde yaptığın işler bittikten sonra 3 dakikalık bir temizlik alışkanlığı edin ama bunu başka işler yaparken de yapabilirsin. Mesela kahve koydun ve hazırlanmasını bekliyorsun. O esnada mutfak tezgahını hemen silebilirsin. Ya da yemeğin pişmesini beklerken çamaşırları katlayıp kirlileri yeniden makineye atabilirsin. Bunu lütfen alışkanlık haline getir. Olumlu sonuçları için bize teşekkür edeceksin!

Çöp kovan kokabilir bazen. Bu kokuyu gidermek için karbonat ve kahve telvesini kullanabilirsin.

Çöp kovası ya da kutusuna çöp poşetini geçirmeden önce biraz karbonat dök. Karbonat kullanarak çöpün kokusunu bastırabilirsin. Hele ki yaz ayları geldiyse çöpler sıcak havadan dolayı daha fazla koku yayabilir. Eğer karbonat işe yaramazsa yaptığın Türk kahvesi telvesini bir kasede biriktirip çöp kutusunun içine koyabilirsin. Kahve kokusu kötü kokuları engeller en azından.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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