Duygusal İlişkilerde Kıskançlık Duygusunu Yenmenin Yolları

İlişkide zaman zaman iki taraf da özel bir alana ihtiyaç duyabilir. Yani partnerin kendi arkadaşlarıyla vakit geçirebilir ya da sen bir günü kendine ayırmak isteyebilirsin. Bunlar partnerinin seni sevmediğini ya da senin ona önem vermediğini göstermez. Birbirinize alan tanımak ilişkinizin daha da güçlenmesini sağlar hatta.