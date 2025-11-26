onedio
Duygusal İlişkilerde Kıskançlık Duygusunu Yenmenin Yolları

Meryem Hazal Çamurcu
26.11.2025 - 23:46

Kıskançlık duygusunu zaman zaman hepimiz yaşıyoruz. Her ilişkide görülebilen kıskançlığın altta yatan birçok nedeni var elbette. İlişkileri bozan en temel sorunlardan biri olan kıskançlığı yenmek mümkün mü? Biz araştırdık, gelin bakalım!

Kıskançlık duygusunu tanıyarak işe başlıyoruz.

Kıskançlık da aynı diğer duygular gibi bir duygu aslında. Bu duyguyu canavarlaştırmaya gerek yok. O yüzden önce kıskançlık duygusunun ne olduğunu ve neden olduğunu anlaman gerekiyor. Duyguyu inkar etmek yerine, ne olduğunu anlarsan çözüme çok daha kolay ulaşabilirsin.

Partnerin bazen geç cevap atabilir.

Bundan hemen seni umursamadığını ya da başkalarıyla konuştuğu sonucunu çıkarman doğru değil. O an işi olabilir mesela. Yani her açılmayan telefon ya da dönülmeyen mesaj seni aldattığı ya da başkalarıyla konuştuğu için seni umursamadığı anlamına gelmiyor.

Kıskançlık genelde kendine güvenmediğinde yaşanır!

Kıskançlığın temelinde aslında partnerine güvensizlikten öte kendine güvenmemen yatıyor. Yani yeterince iyi olmadığını düşündüğünden partnerinin seni aldatacağına inanıyorsun. Bunu yenmenin yolu elbette yine senden geçiyor. Kendine güvenirsen kıskançlığının azaldığını göreceksin.

İletişim her şeydir.

Partnerini gizlice kıskanmak yerine duygularını ona açmaya ne dersin? Partnerinin bazı davranışları seni kıskanmaya itebilir. Bunu yaşadığında köşende gizlice kıskanmak yerine partnerini karşına alarak ona düşüncelerini ve neler hissettiğini anlatabilirsin. Bu sayede partnerin senin rahatsız olduğun bu davranışı tekrarlamaz.

Stalk yapmaktan hemen vazgeç!

Sosyal medyada hepimiz birilerini stalklıyoruz ama bu aslında ilişkine zarar veriyor. Her takibin, her beğeninin, her yorumun altında bir şeyler aramak kıskançlık duygunu alevlendirebilir. Partnerinin sosyal medya amaçsızca hareket edebileceğini aklından çıkarma deriz!

Kişisel alan herkese lazım!

İlişkide zaman zaman iki taraf da özel bir alana ihtiyaç duyabilir. Yani partnerin kendi arkadaşlarıyla vakit geçirebilir ya da sen bir günü kendine ayırmak isteyebilirsin. Bunlar partnerinin seni sevmediğini ya da senin ona önem vermediğini göstermez. Birbirinize alan tanımak ilişkinizin daha da güçlenmesini sağlar hatta.

Kendine ait bir hayatın olmalı.

Hayatı partnerinin etrafında dönenlerde kıskançlık duygusu daha belirgin oluyor. Eğer tüm odağın partnerindeyse o zaman kıskançlığının artması kaçınılmaz. Ama kendine ait bir hayatın, hobilerin ve arkadaş çevren olursa kıskançlık duygun azaltacaktır.

Geçmiş ilişkilerinde yaşadıkların bugününü belirlemesin.

Geçmişte belki aldatıldın ve bu nedenle her ilişkinde kıskançlık gösteriyor olabilisin. Ama geçmişteki ilişkinin geçmişte kaldığının ve şu an karşındaki partnerinin seni aldatan kişi olmadığının farkında olman gerekiyor. Geçmiş ilişkini aşmayı başarabilirsen kıskançlık duygun da azalacaktır, göreceksin!

Kıskançlığı yazarak aşmayı denedin mi?

Kıskançlık duygusunu hissettiğinde hemen tepki vermek yerine yazarak bu duyguyu çözmeye çalışabilirsin. 'Ne oldu, nasıl hissettin, neden böyle hissettin?' gibi soruların cevaplarını vererek kıskançlığı nasıl yenebileceğini keşfedebilirsin.

Uzmandan yardım almak her zaman işe yarar!

Bu duygunun üstesinden tek başına gelemiyorsan ve ilişkin zarar görüyorsa bir terapistle görüşebilirsin. Profesyonel destek alarak kıskançlığının nedenlerini ve bu duyguyu nasıl yeneceğini daha kolay anlayabilirsin.

