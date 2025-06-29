Duygularını Bastırmanın Sebebi Ne?

Senin duygularını bastırmana neden olan en derin şey, sevilmeme korkusu. Hislerini açıkça ifade ettiğinde insanların senden uzaklaşacağından, seni yargılayacağından ya da anlayamayacağından endişeleniyorsun. Bu yüzden ne kadar içinden taşsa da, duygularını yutmayı seçiyorsun. İç dünyanda büyük bir onaylanma arzusu var. İnsanlara “iyi, güçlü, mutlu” görünmek senin için bir hayatta kalma stratejisine dönüşmüş. Gerçek duygularını gösterdiğinde değerinin azalacağını düşünüyorsun. Belki de zamanla kendi duygularına bile yabancılaştın, çünkü onları bile “fazla” görüyorsun. Ama sevgi, sen bastırdığında değil, kendini olduğun gibi gösterdiğinde gerçek olur. Korkuların seni yönlendirmesin. Seni sen yapan duygularınla barıştıkça, hem kendine hem de başkalarına daha sahici bir sevgi sunabileceksin. Sevilmeye en çok, kendin olabildiğinde layıksın.