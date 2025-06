Duygularını Bastırmanın Sebebi Ne?

Senin duygularını bastırmana sebep olan şey, kontrolü kaybetmekten duyduğun derin korku. Duyguların yoğunluğu seni fazlasıyla ürkütüyor ve bu yüzden onları dizginlemeyi seçiyorsun. Bunu yaparken her şeyi kontrol altında tuttuğunu düşünüyorsun, fakat bastırılan duygular zamanla birikir ve içsel baskı yaratır. İfade etmediğin her duygu, iç dünyanda bir patlamayı bekleyen sessiz volkanlara dönüşüyor. Gözyaşlarına, kırgınlıklarına, öfke ve özleme dair her şeyi içinde tutuyor, dışa yansıtırsan kontrolü kaybedeceğini sanıyorsun. Bu nedenle çoğu zaman robot gibi davranıyor, kendini duygusal durumlara kapatıyorsun. Ama unutma ki duygular seni yıkmak için değil, yaşatmak için var. Kontrol kaybı korkusu, aslında sana duygularını tanımadığını söylüyor. Onlarla tanıştığında, korkulacak bir şey olmadığını da göreceksin. Duyguların seni değil, sen onları yönetecek güce sahipsin.