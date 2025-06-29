Duygularını Bastırmanın Sebebi Ne?
Bazen bir gülümsemenin ardına sakladığımız acılar olur, bazen bir “iyiyim”in içinde fırtınalar kopar. Duygularını ifade etmek yerine bastırmayı mı tercih ediyorsun? Peki, bu bastırmanın altında yatan temel neden ne olabilir? Bu test seni anlamaya, kendi içine doğru bir yolculuğa çıkarmaya geliyor. Vereceğin cevaplara göre seni duygularını bastırmaya iten temel nedeni ortaya çıkarıyoruz. Kendinle yüzleşmeye hazırsan, başlayalım!
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1. En yoğun duygusal anında ne yaparsın?
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2. Biri sana “Nasılsın?” dediğinde, gerçekten nasılsan onu mu söylersin?
3. Seni en çok ne zorlar?
4. Duygusal filmler seni nasıl etkiler?
5. Birine güvendiğinde ne hissedersin?
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6. “Zayıflık” senin için ne ifade eder?
7. En son ne zaman ağladığını hatırlıyor musun?
8. Ailenin duygular konusundaki yaklaşımı nasıldı?
9. Bir tartışma sırasında nasıl tepki verirsin?
10. “Duygularını bastırmak” deyince aklına ilk ne geliyor?
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Güçlü Görünme İhtiyacı
Kontrol Kaybı Korkusu
Geçmişteki Duygusal Yaralar
Sevilmeme Kaygısı
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