Düşerim/Düşmem Testine Göre Ne Kadar Süredir Yalnızsın Tahmin Ediyoruz!

Kalbinin kırık parçaları hala avuçlarında, umutlarının solgun ışığı ise gözlerinde parıldıyor. Her ne kadar düşmemek için var gücünle direniyor olsan da, bir yandan da o beklenmedik anın gelmesini dört gözle bekliyorsun. Belki bir telefon çalar, belki bir mesaj gelir diye sürekli kontrol ediyorsun. Biraz da olsa seni yükseltecek, kalbine bir nebze olsun ilaç olacak bir söz, bir jest belki de... Kalbin, aşkın savaş meydanında hala savunmasız bir şekilde açıkta duruyor. Her an bir ok gelebilir, her an bir yara daha alabilirsin. Ama belki de tam tersi olur, belki bir umut ışığı doğar ve kalbin yeniden can bulur. Hayatın bu belirsizliği, bu sürekli değişimi, seni hem korkutuyor hem de heyecanlandırıyor.