Düşerim/Düşmem Testine Göre Ne Kadar Süredir Yalnızsın Tahmin Ediyoruz!
Kalbini en son ne zaman birine kaptırdın? Yoksa hala “düşmem ben ya” mı diyorsun? Bu testte sana bazı senaryolar vereceğiz ve her birinde “Düşerim” mi yoksa “Düşmem” mi diyeceksin. Biz de senin cevaplarına göre ne kadar süredir yalnız olduğunu tahmin edeceğiz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Arabaya binerken kapının açılmasına düşer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Sadece seninle konuşmak istedim" mesajı gelse, düşer misin?
3. Biri sabah sana “Günaydın güzel insan” yazsa düşer misin?
4. Gece 02.00’de “Uyudun mu?” mesajı gelse…
5. Sen ona bakmadan önce o sana bakıyorsa...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İlk buluşmanın ardından seni eve bıraktıktan 1 saat içinde mesaj atarsa...?
7. Çok sık çiçek alırsa düşer misin?
8. İlk buluşmaların birinde ailesinden bahsedip, senden ailesine bahsettiğini söylerse...
9. Hiç düşünmediğin bir anda evine tatlı gönderirse düşer misin?
10. Son olarak seni tanımak için önce senin arkadaşlarınla yakın olmasına düşer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen sadece birkaç aydır yalnızsın!
Sen birkaç yıldır yalnızsın!
Sen çok uzun süredir yalnızsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın