Dünyanın En Zengin Ailesi 182 Yıllık Medya Devindeki Hisselerini Satışa Çıkardı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.10.2025 - 09:29

Dünyanın en zengin ailelerinden biri Rothschild ailesi. Bankacılık alanında faaliyeti nedeniyle “Bankacılık ailesi” olarak anılıyor. Rothschild ailesi 19. ve 20. yüzyılda dünyanın en büyük servetine sahip olmalarıyla tanınıyor. Ailenin toplam servetinin 16 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor. Dünyanın önde gelen köklü devlerinde büyük hisselere sahip olan Rothschild ailesi, 182 yıllık medya devi The Economist Group’taki hisselerini satışa çıkardı. İş insanı Lynn Forester de Rothschild’ın hisselerinin satış değerinin 537 milyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Son dönemin dev satışı gerçekleştiriliyor. Rothschild’ın 182 yıllık dev medya şirketindeki hisselerini 537 milyon dolara satması bekleniyor.

Lynn Forester de Rothschild, The Economist Group’taki yüzde 26.7’lik hissesini satışa çıkardı. Bu satışla birlikte şirketin piyasa değerinin 800 milyon sterline taşınması bekleniyor. Ailenin elindeki hisselerin değerinin ise 400 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.

The Economist'in yıllık geliri 369 milyon sterlin.

The Economist, 1843 yılında kuruldu. Dünyanın köklü şirketlerinden biri olan The Economist, dijital dönüşüm kararıyla önemli bir yükseliş gösterdi. Derginin 1.25 milyon abonesi bulunuyor. Bunların yüzde 66’sı ise dijital kullanıcı.

The Economist Group’un yıllık geliri 369 milyon sterlini aşıyor.

