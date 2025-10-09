Dünyanın En Zengin Ailesi 182 Yıllık Medya Devindeki Hisselerini Satışa Çıkardı

Dünyanın en zengin ailelerinden biri Rothschild ailesi. Bankacılık alanında faaliyeti nedeniyle “Bankacılık ailesi” olarak anılıyor. Rothschild ailesi 19. ve 20. yüzyılda dünyanın en büyük servetine sahip olmalarıyla tanınıyor. Ailenin toplam servetinin 16 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor. Dünyanın önde gelen köklü devlerinde büyük hisselere sahip olan Rothschild ailesi, 182 yıllık medya devi The Economist Group’taki hisselerini satışa çıkardı. İş insanı Lynn Forester de Rothschild’ın hisselerinin satış değerinin 537 milyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.