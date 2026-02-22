"Tam Unuttum" Derken Rüyana Girdiği Sabah Dinlenecek 12 Melankolik Eser

Bazen tam 'bitti, geçti, artık acıtmıyor' dediğin anda zihnin sana en büyük oyununu oynar ve onu rüyana misafir eder. O an yataktan çıkmak dünyanın en zor işi gibi gelir, çünkü güne başlamak rüyadaki o gerçeklik hissini tamamen kaybetmek demektir. İçinde tarif edemediğin bir ağırlık, boğazında düğümlenen bir yumruyla tavanı izlersin. İşte böyle sabahlar, kaçmak yerine o duyguyla yüzleşmeyi, biraz durup o ağırlığı yaşamayı gerektirir.

Bu liste, o tuhaf arafta sana eşlik etsin, yalnız olmadığını ve bu hissin de geçeceğini hatırlatsın diye hazırlandı.