"Tam Unuttum" Derken Rüyana Girdiği Sabah Dinlenecek 12 Melankolik Eser
Bazen tam 'bitti, geçti, artık acıtmıyor' dediğin anda zihnin sana en büyük oyununu oynar ve onu rüyana misafir eder. O an yataktan çıkmak dünyanın en zor işi gibi gelir, çünkü güne başlamak rüyadaki o gerçeklik hissini tamamen kaybetmek demektir. İçinde tarif edemediğin bir ağırlık, boğazında düğümlenen bir yumruyla tavanı izlersin. İşte böyle sabahlar, kaçmak yerine o duyguyla yüzleşmeyi, biraz durup o ağırlığı yaşamayı gerektirir.
Bu liste, o tuhaf arafta sana eşlik etsin, yalnız olmadığını ve bu hissin de geçeceğini hatırlatsın diye hazırlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Teoman - İstanbul'da Sonbahar
2. Sezen Aksu – Vazgeçtim
3. Cem Adrian & Aylin Aslım - Herkes Gider Mi?
4. Müslüm Gürses - Nilüfer
5. Şebnem Ferah – Yağmurlar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Fikret Kızılok – Gönül
7. Pinhani - Ne Güzel Güldün
8. Birsen Tezer – Bilsen
9. Duman – Haberim Yok Ölüyorum
10. Ahmet Kaya – Kum Gibi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Mabel Matiz – Fırtınadayım
12. Kaan TANGÖZE - Bekle Dedi Gitti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın