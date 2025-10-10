onedio
Dünyanın En Güzel Şehri Seçildi: Tahminleri Boşa Düşürecek Şehre Şaşıracaksınız

Hakan Karakoca
10.10.2025 - 17:20

İngiltere’nin kuzeybatısında yer alan tarihi Chester kenti, dünyanın en estetik şehirleri arasında zirveye oturdu. Online Mortgage Advisor tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada Chester, mimari uyum, simetri ve yapısal oran kriterleriyle yapılan değerlendirmede Venedik, Paris ve Londra gibi kentleri geride bıraktı. Taş yapıları, düzenli sokak dokusu ve korunmuş tarihi dokusuyla öne çıkan şehir, “Dünyanın En Güzel Şehri” unvanını kazandı. Uzmanlara göre Chester’ın başarısında, kentin mimari bütünlüğünü bozmadan modern yaşamı uyumlu biçimde barındırması büyük rol oynuyor. Bu sonuç, İngiltere’nin kültürel mirasının küresel ölçekte hâlâ güçlü bir cazibe taşıdığını da gösteriyor.

Kaynak

Tarih ve modern mimari bu şehirde bir arada...

Chester’ı diğer kentlerden farklı kılan en belirgin unsur, geçmişle bugünü ustalıkla buluşturan mimari yapısı. Şehir, İngiltere’nin en büyük Roma amfitiyatrosuna, görkemli Chester Katedrali’ne ve ülkenin en eski hipodromuna ev sahipliği yaparak tarihi dokusunu güçlü biçimde koruyor. Özellikle katedral, etkileyici taş işçiliği, renkli vitrayları ve ince sanat detaylarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Katedralin kulesine çıkanlar ise Chester’ın eşsiz sokak düzenini ve tarihi binalarını kuşbakışı izleme fırsatı buluyor. Bu bütünlük, Chester’ı hem kültürel hem de estetik anlamda benzersiz kılan unsurların başında geliyor.

Ortaçağdan bugüne gelen canlı bir şehir...

Chester’ın en ikonik yapılarından biri, 13. yüzyıldan kalma iki katlı ahşap iskeletli Orta Çağ binalarıyla tanınan Chester Rows. Bu tarihi yapılar bugün kafeler, butik mağazalar ve sanat galerileriyle dolu, şehrin sosyal hayatının kalbinde yer alıyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken bir diğer nokta ise Roma döneminden kalma amfitiyatro. Şehrin köklü geçmişine tanıklık eden bu yapı, tarih meraklıları için adeta açık hava müzesi niteliğinde. Doğaseverler içinse Chester Hayvanat Bahçesi önemli bir durak. 500 farklı türden 21 binden fazla canlıya ev sahipliği yapan bu alan, hem İngiltere’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri hem de dünya çapında doğa koruma çalışmalarıyla öne çıkan bir merkez olarak biliniyor.

Nisan ve Mayıs ayları Chester'ı görmek için en ideal dönemlerden...

Uzmanlara göre Chester’ı ziyaret etmek için en uygun zaman, Nisan-Mayıs aylarını kapsayan ilkbahar ve Haziran-Ağustos arasındaki yaz dönemi. Bu aylarda ılıman hava, şehir surlarında yürüyüş yapmak ve açık hava etkinliklerinin tadını çıkarmak için ideal koşullar sunuyor. Sonbaharda, yani Eylül ve Ekim aylarında şehir daha sakin bir atmosfere bürünürken, turist kalabalıkları da azalıyor. Kış aylarında ise Chester, ışıl ışıl Noel pazarları ve süslemeleriyle adeta masalsı bir görünüme kavuşuyor.

