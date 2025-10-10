Dünyanın En Güzel Şehri Seçildi: Tahminleri Boşa Düşürecek Şehre Şaşıracaksınız

Chester’ın en ikonik yapılarından biri, 13. yüzyıldan kalma iki katlı ahşap iskeletli Orta Çağ binalarıyla tanınan Chester Rows. Bu tarihi yapılar bugün kafeler, butik mağazalar ve sanat galerileriyle dolu, şehrin sosyal hayatının kalbinde yer alıyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken bir diğer nokta ise Roma döneminden kalma amfitiyatro. Şehrin köklü geçmişine tanıklık eden bu yapı, tarih meraklıları için adeta açık hava müzesi niteliğinde. Doğaseverler içinse Chester Hayvanat Bahçesi önemli bir durak. 500 farklı türden 21 binden fazla canlıya ev sahipliği yapan bu alan, hem İngiltere’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri hem de dünya çapında doğa koruma çalışmalarıyla öne çıkan bir merkez olarak biliniyor.