Dünyanın En Güzel Şehri Seçildi: Tahminleri Boşa Düşürecek Şehre Şaşıracaksınız
İngiltere’nin kuzeybatısında yer alan tarihi Chester kenti, dünyanın en estetik şehirleri arasında zirveye oturdu. Online Mortgage Advisor tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırmada Chester, mimari uyum, simetri ve yapısal oran kriterleriyle yapılan değerlendirmede Venedik, Paris ve Londra gibi kentleri geride bıraktı. Taş yapıları, düzenli sokak dokusu ve korunmuş tarihi dokusuyla öne çıkan şehir, “Dünyanın En Güzel Şehri” unvanını kazandı. Uzmanlara göre Chester’ın başarısında, kentin mimari bütünlüğünü bozmadan modern yaşamı uyumlu biçimde barındırması büyük rol oynuyor. Bu sonuç, İngiltere’nin kültürel mirasının küresel ölçekte hâlâ güçlü bir cazibe taşıdığını da gösteriyor.
Tarih ve modern mimari bu şehirde bir arada...
Ortaçağdan bugüne gelen canlı bir şehir...
Nisan ve Mayıs ayları Chester'ı görmek için en ideal dönemlerden...
