Özlem Zengin Filistin'deki Soykırım Bitene Kadar Holokost Filmlerinin Yasaklanmasını Önerdi
İki yıldır tüm dünyanın gündeminde İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım ve abluka var. Taraflar arasında ateşkes görüşmeleri devam etse de İsrail Filistin meselesi uzun süre konuşulacağa benziyor. Geçtiğimiz gün TBMM'deki genel oturumda söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin İsrail'in Filistin'deki katliamı sona erene kadar 2. Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi Soykırımı olarak da bilinen Holokost temalı filmlerin yasaklanmasını önerdi.
Bugüne kadar konuyla ile ilgili 182 film ve 116 belgesel çekildiğini söyleyen Zengin şu sözleri kullandı.
Zengin bu filmler hakkında yasaklama talep etti.
Zengin'in Meclis'te yaptığı konuşma şöyle 📹
