onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Özlem Zengin Filistin'deki Soykırım Bitene Kadar Holokost Filmlerinin Yasaklanmasını Önerdi

Özlem Zengin Filistin'deki Soykırım Bitene Kadar Holokost Filmlerinin Yasaklanmasını Önerdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.10.2025 - 13:51

İki yıldır tüm dünyanın gündeminde İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım ve abluka var. Taraflar arasında ateşkes görüşmeleri devam etse de İsrail Filistin meselesi uzun süre konuşulacağa benziyor. Geçtiğimiz gün TBMM'deki genel oturumda söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin İsrail'in Filistin'deki katliamı sona erene kadar 2. Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi Soykırımı olarak da bilinen Holokost temalı filmlerin yasaklanmasını önerdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugüne kadar konuyla ile ilgili 182 film ve 116 belgesel çekildiğini söyleyen Zengin şu sözleri kullandı.

Bugüne kadar konuyla ile ilgili 182 film ve 116 belgesel çekildiğini söyleyen Zengin şu sözleri kullandı.

“Sizlerin de evinizde otururken rastladığınızı düşünüyorum. Filistin'le alakalı katliamlar yaşanırken evinizde televizyonunuzun düğmesine basıyorsunuz. Sabah, öğle, akşam Holokost'la alakalı bir film görüyorsunuz, bütün kanallarda bu var. Adını vermeyeceğim, pek çok platform var. Bu platformların hepsinde de bu filmler gösterilmeye devam ediyor”

Zengin bu filmler hakkında yasaklama talep etti.

Zengin bu filmler hakkında yasaklama talep etti.

'Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım bitene kadar bu filmlerin gösterilmesini Türkiye'de yasaklamak gerektiğini düşünüyorum, bu filmler gösterilmemeli. Dünyaya bir taraftan soykırım yapıp bir taraftan da Holokost'la alakalı ısrarla bu filmlerin gösterilmesine devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.'

Zengin'in Meclis'te yaptığı konuşma şöyle 📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
54
25
17
10
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın