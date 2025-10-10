İlişkide Israrcı Davranmayan Erkekleri Eleştiren X Kullanıcısı Topa Tutuldu

Elbette kadın erkek ilişkileri kompleks ve detaylarını bilmeden kesin hükümlere varamayacağımız kavramlar. Ancak belli başlı kaideler var ki pek çok kişinin ortak görüşü olması gerekiyor. Bunların birisi de ısrar kavramı. Kimisi ilişkide birisinin peşinden koşmanın ısrar etmenin önemli olduğunu söylese de işin tacize varma ve rahatsızlık verme boyutu da var. Hele ülkemizdeki bazı üzücü olayları düşününce X'e düşen paylaşım iyice tepkilerin hedefi haline geldi.