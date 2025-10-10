onedio
İlişkide Israrcı Davranmayan Erkekleri Eleştiren X Kullanıcısı Topa Tutuldu

İlişkide Israrcı Davranmayan Erkekleri Eleştiren X Kullanıcısı Topa Tutuldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.10.2025 - 16:47

Elbette kadın erkek ilişkileri kompleks ve detaylarını bilmeden kesin hükümlere varamayacağımız kavramlar. Ancak belli başlı kaideler var ki pek çok kişinin ortak görüşü olması gerekiyor. Bunların birisi de ısrar kavramı. Kimisi ilişkide birisinin peşinden koşmanın ısrar etmenin önemli olduğunu söylese de işin tacize varma ve rahatsızlık verme boyutu da var. Hele ülkemizdeki bazı üzücü olayları düşününce X'e düşen paylaşım iyice tepkilerin hedefi haline geldi.

Paylaşım şöyleydi.

Beyaz pantolonu pembeye boyayarak 'ısrarcı' olmayan erkekleri homofobiyle aşağılamaya çalışan X kullanıcısı tepki çekti.

Tepkiler şöyle;

Kadınlar da tepkiliydi.

Erkeklerin tepkisi 👇

Israr taciz tartışması da gündeme geldi.

İşin realitesi tartışıldı.

Tavsiyeler de gecikmedi.

Şöyle de bir olay var.

Siz ne düşünüyorsunuz?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
