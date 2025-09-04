Dünyanın Ekonomi Liderlerini Ne Kadar Tanıyorsun?
Ekonomiye ilgi duyanlar buraya! Çünkü bu test tam olarak sizin için hazırlandı. Dünyanın ekonomi liderlerini gerçekten iyi tanıyor musun? Kendine güveniyorsan hadi teste başlayalım, bakalım kaç doğru yapabileceksin!
1. ABD Merkez Bankası Başkanı kimdir?
2. Google bir diğer ismiyle Alphabet şirketinin kurucusu kim peki?
3. David Malpass kimdir?
4. Peki Berkshire Hathaway’in efsanevi yatırımcısı kimdir?
5. PayPal ve Palantir’in yatırımcısı kim biliyor musun?
6. Tesla ve SpaceX’e erken yatırım yapan milyarder kimdir?
7. IMF yani Uluslararası Para Fonu Başkanı kim peki?
8. Son olarak Elon Musk’ın erken döneminde yatırım aldığı ve büyük sıçrama yaşadığı şirket hangisidir?
Sen bu işte çok iyisin!
Hiç de fena değil!
Biraz daha yolun var...
