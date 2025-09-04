onedio
Dünyanın Ekonomi Liderlerini Ne Kadar Tanıyorsun?

Dünyanın Ekonomi Liderlerini Ne Kadar Tanıyorsun?

04.09.2025 - 17:02

Ekonomiye ilgi duyanlar buraya! Çünkü bu test tam olarak sizin için hazırlandı. Dünyanın ekonomi liderlerini gerçekten iyi tanıyor musun? Kendine güveniyorsan hadi teste başlayalım, bakalım kaç doğru yapabileceksin!

1. ABD Merkez Bankası Başkanı kimdir?

2. Google bir diğer ismiyle Alphabet şirketinin kurucusu kim peki?

3. David Malpass kimdir?

4. Peki Berkshire Hathaway’in efsanevi yatırımcısı kimdir?

5. PayPal ve Palantir’in yatırımcısı kim biliyor musun?

6. Tesla ve SpaceX’e erken yatırım yapan milyarder kimdir?

7. IMF yani Uluslararası Para Fonu Başkanı kim peki?

8. Son olarak Elon Musk’ın erken döneminde yatırım aldığı ve büyük sıçrama yaşadığı şirket hangisidir?

Sen bu işte çok iyisin!

Gerçekten de sen bu yatırım dünyasında harikasın! Sen yatırım dünyasının devlerini adın gibi biliyorsun. Sadece isimlerini değil, stratejilerini, hangi sektörlere yöneldiklerini ve servetlerini nasıl büyüttüklerini de takip ediyorsun. Bu bilgi birikimi, seni finansal konularda çok daha bilinçli ve vizyoner yapıyor. Sen potansiyel bir yatırımcı gözüne sahipsin – belki de ileride kendi yatırımlarınla adını duyuracaklardan biri olacaksın.

Hiç de fena değil!

Sen yatırımcıları ve başarı hikayelerini fena halde tanıyorsun! Büyük milyarderlerin hangi alanlara yatırım yaptığını ve hangi şirketlerle anıldığını biliyorsun. Bu, senin iş dünyasına ve girişimciliğe meraklı olduğunu gösteriyor. Daha fazla biyografi okumak, yatırım stratejilerini incelemek ve güncel trendleri takip etmek seni çok daha ileri taşıyabilir. Senin yolun yatırımcılıkla kesinlikle kesişiyor.

Biraz daha yolun var...

Sen yatırımcıların isimlerini duymuşsun ama detaylıca tanımıyor gibisin. Bu çok normal çünkü finans dünyası oldukça geniş. Senin için bu test güzel bir başlangıç oldu. Yatırımcıların hikayelerini araştırmaya devam edersen ilham alabilir, kendi yatırım bakış açını geliştirebilirsin. Sen henüz yolun başındasın ama doğru bilgiyle büyük adımlar atabilirsin. Ama pes etme!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
