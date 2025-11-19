onedio
article/comments
Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Bu Yıl En Çok Kazandıran 5 Emtia

etiket Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Bu Yıl En Çok Kazandıran 5 Emtia

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
19.11.2025 - 14:01

2025 yılının en başına gidip yavaş yavaş zamanda yolculuk yapalım. Küresel ekonomideki dalgalanmalara, arz-talep arasındaki dengesizliklere, iklim koşullarındaki değişikliklere denk geliriz! Tüm bunlar emtia piyasasını doğrudan etkiler. Dünya genelinde yaşanan belirsizlikler arasında yatırımcılar rahatça vakit geçireceği limanlara yöneldi...

Dr. Hakan Özerol eğlenceli bir içerik ile 2025 yılının en çok kazandıran emtialarını bizlere söylüyor. Sizin de şaşıracağınızı düşündüğümüz listeye birlikte bakalım!

1. Kakao

2025 yılının en çok kazandıran emtiası! %144 ile listenin başında yer alıyor. Peki, neden? Bunun için kakaonun memleketine bir uğrayalım. Batı Afrika'da birtakım iklim sorunları kendini göstermiş. Bu da üretimin azalmasına neden olmuş. Üretici ülkelerde hastalıklar ve kuraklık yaşanmış. Bu yüzden arz sıkıntısı olmuş... Birden kakao fiyatlarında yükselme yaşanmış! 

Arzın yanında bir de talep kısmına bakalım. Avrupa ve Kuzey Amerika'da çikolata üreticileri maliyetin yükselmesine rağmen üretime ara vermemiş. Böylece arz daralsa da güçlü talep hala yerinde durmuş. 2025 yılında yatırımcılara en yüksek getiriyi sağlayan ürün olarak finans piyasalarında da yerini almış!

2. Kahve

Kakaomuz hazır ise yanına bir de kahve alalım! Dr. Hakan Özerol'un dediği gibi keyif yapılacak yatırımlar görüyoruz! Kahve mi stoklasaydık acaba?

Kahvenin neden ikinci sırada olduğunu inceleyelim. Bunun için kahvenin vatanları olan Brezilya ve Kolombiya'ya bakmalıyız. Yine karşımıza iklim sorunları nedeni ile kısıtlanan üretim çıkıyor. Kuraklıktan ve aşırı sıcaklardan dolayı kahve çekirdeklerinin kalitesinde azalma olmuş. 

Talep tarafı ise hiç durmuyor! Çünkü kahve tüketimi alışkanlığı artmaya devam ediyor. Dünya genelinde hem kahve zincirlerinde hem de kahve makinelerinin alınması ile evlerde oldukça yaygınlaşmış durumda. Ürün maliyeti yükseldi, lojistik zorlukları yaşandı, gübre fiyatları arttı... Tüm bunların yanında kahve fiyatlarında da artış yaşandı. Bu yüzden kahve yatırımcılar için güçlü bir alternatif ve 2025'te en çok kazandıran ikinci emtia oldu!

3. Portakal Suyu

Evet! Portakal suyu %36 ile üçüncü sırada yer alıyor. ABD'nin Florida bölgesinde don olayları ve üretimde düşüş yaşanmış... Bunun yanı sıra bitki hastalıkları nedeni narenciye üretimini olumsuz olarak etkilemiş. 

Fakat talep yerinde! İnsanlar vitamin ve bağışıklık destekleyen içeceklere yönelmiş durumda. Arz daralsa da tüketici alışkanlıkları nedeni ile portakala olan ilgide düşüş olmuyor. Üretimdeki düşüş ve tedarik sağlayan zincirlerde daralma olması fiyatları artırdı... Sağlık trendlerine uyan tüketiciler ise portakal suyunu tüketmeye devam etti. Böylece 2025 yılında portakal suyu rekor fiyatlarına ulaştı!

4. Altın

Artık bizi şaşırtmayacak maddelere geldik. Yeme ve içmeyi bir kenara bırakabiliriz... %35 ile altın, Dr. Hakan Özerol'un dediği gibi bu yılın flaşı! 2025'te yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam etti. Küresel ekonomide belirsizlikler kol gezerken yatırımcılar hemen altına yöneldi. 

Peki, altın fiyatlarını neler etkiledi? Jeopolitik riskler, enflasyon baskısı... Hem bireysel hem de büyük fonlar tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Ayrıca dijital altın ve altın bazlı ürünlerin de artması piyasanın genişlemesini sağlamış durumda. Yatırımcılar için güvenli bir yer iken aynı zamanda kazançlı bir araç olarak karşımıza çıkıyor! Dr. Hakan Özerol, dolar bazında iyi bir kazanç olduğunu vurguluyor!

5. Gümüş

Son olarak %33 ile gümüş yerini alıyor! Gümüş hem yatırım hem de endüstriyel alanda kendini gösterir. Elektrikli araç üretimi, güneş panelleri... Bu alanların büyümesi nedeni ile gümüşe olan talep iyice artmış durumda. Ayrıca enflasyon belasından korunmak isteyen yatırımcılar gümüşe yöneliyor. 

Gümüş altın kadar kendini gösteremese de güçlü bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Değer saklamanın yanın da sanayi metali olarak kullanılması büyük bir avantaj! Yatırım fonları da portföylerini çeşitlendirmek için gümüşe yer vermeye çekinmiyor. Bu yüzden 2025'te en çok tercih edilen kazanç kapılarından biri olarak görülmüş!

Dr. Hakan Özerol anlatıyor!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
