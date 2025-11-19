Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Bu Yıl En Çok Kazandıran 5 Emtia

2025 yılının en çok kazandıran emtiası! %144 ile listenin başında yer alıyor. Peki, neden? Bunun için kakaonun memleketine bir uğrayalım. Batı Afrika'da birtakım iklim sorunları kendini göstermiş. Bu da üretimin azalmasına neden olmuş. Üretici ülkelerde hastalıklar ve kuraklık yaşanmış. Bu yüzden arz sıkıntısı olmuş... Birden kakao fiyatlarında yükselme yaşanmış!

Arzın yanında bir de talep kısmına bakalım. Avrupa ve Kuzey Amerika'da çikolata üreticileri maliyetin yükselmesine rağmen üretime ara vermemiş. Böylece arz daralsa da güçlü talep hala yerinde durmuş. 2025 yılında yatırımcılara en yüksek getiriyi sağlayan ürün olarak finans piyasalarında da yerini almış!