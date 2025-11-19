Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Bu Yıl En Çok Kazandıran 5 Emtia
2025 yılının en başına gidip yavaş yavaş zamanda yolculuk yapalım. Küresel ekonomideki dalgalanmalara, arz-talep arasındaki dengesizliklere, iklim koşullarındaki değişikliklere denk geliriz! Tüm bunlar emtia piyasasını doğrudan etkiler. Dünya genelinde yaşanan belirsizlikler arasında yatırımcılar rahatça vakit geçireceği limanlara yöneldi...
Dr. Hakan Özerol eğlenceli bir içerik ile 2025 yılının en çok kazandıran emtialarını bizlere söylüyor. Sizin de şaşıracağınızı düşündüğümüz listeye birlikte bakalım!
1. Kakao
2. Kahve
3. Portakal Suyu
4. Altın
5. Gümüş
