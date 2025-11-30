Dr. Hakan Özerol’la Challenge! Size de Oldu mu? Yatırımda Ters Pozisyonda Kalmak Nedir?

Yatırım yapmak çok heyecan verici bir süreç değil mi? Fakat süreç bazen beklentilerimiz doğrultusunda ilerlemez... Piyasaları tahmin edemeyebiliriz. Bu da bizi duygusal olarak yıpratır. Duygusal olarak yıpranınca da finansal değerleri düzgün bir şekilde okuyamayız! Bu ne kadar kötü bir döngü...

Ama merak etmeyin. Dr. Hakan Özerol'un eğlenceli içeriği ile birlikte yatırımda ters pozisyonda kalmanın ne demek olduğunu öğrenip sıkıntılı durumdan kurtulabiliriz!