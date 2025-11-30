onedio
Dr. Hakan Özerol’la Challenge! Size de Oldu mu? Yatırımda Ters Pozisyonda Kalmak Nedir?

Dr. Hakan Özerol'la Challenge! Size de Oldu mu? Yatırımda Ters Pozisyonda Kalmak Nedir?

Elif Nur Çamurcu
30.11.2025 - 14:01

Yatırım yapmak çok heyecan verici bir süreç değil mi? Fakat süreç bazen beklentilerimiz doğrultusunda ilerlemez... Piyasaları tahmin edemeyebiliriz. Bu da bizi duygusal olarak yıpratır. Duygusal olarak yıpranınca da finansal değerleri düzgün bir şekilde okuyamayız! Bu ne kadar kötü bir döngü...

Ama merak etmeyin. Dr. Hakan Özerol'un eğlenceli içeriği ile birlikte yatırımda ters pozisyonda kalmanın ne demek olduğunu öğrenip sıkıntılı durumdan kurtulabiliriz!

1. İlk olarak ters pozisyon nedir bir bakalım.

Yatırımdaki ters pozisyon yatırımcının tahmin ettiklerinin piyasadakilerle uyuşmaması durumudur. Mesela bir hisse senedinin yükseleceğini düşünüyorsunuz ve alım yapıyorsunuz. Ama fiyat düşmeye başlıyor... Tam burada siz ters pozisyonda kalmış oluyorsunuz. Yani aslında piyasanın sizin tahmininizi pek umursamadığını görmüş olursunuz. 

Peki, sadece fiyat tahminini yanlış yapmak demek mi? Hayır. Doğru tahminlerde bulunsanız bile yanlış zamanda yatırım yapmanız da ters pozisyonda kalmanıza neden olur. Bu durum aslında yatırımcıların sabrını ölçer...

Sakin olun! Dr. Hakan Özerol da 'Birkaç gün kur yükselir deyip zarar ettiğiniz oldu mu?' sorusuna evet cevabını veriyor. Önemli olun durumdan nasıl kurtulacağınızı bilmek!

2. Ters pozisyonda kalmaya neden olan şeyi anlayarak kurtulmanın yolunu bulalım!

Aslında yatırım sırasında bizim tek rakibimiz piyasa olmaz. Duygularımız da rakibimizdir... Ters pozisyonda kalanların çoğu duygusal olarak hareket etmektedir. Korku, hırs, sabırsızlık... Yatırımcılar bu duygular nedeni ile mantığını bir kenara bırakır. Fiyatları kaçıracağım korkusu ile acele bir şekilde alım yapmak, fiyat düştüğünde daha da düşer endişesi ile satış yapmak... Bunlar yatırımcıları ters pozisyona doğru sürükler. Çünkü yatırımcılar verilere odaklanmaz, duygularına güvenir. 

Yatırımın bir refleks oyunu olmadığını unutmamalıyız. Stratejik bir şekilde ilerlenmeli. Duygusal kararlar nedeni ile piyasadaki normal olan dalgalanmalar insana sorun olarak gelebilir, onu yanıltabilir. Bu yüzden ilk olarak duyguların yönetilmesi gerekiyor!

3. O zaman duygular bir kenara bırakılmalı ve analiz eksikliği kapatılmalı.

Duyguları bir kenara bıraktıktan sonra analiz eksikliği hissediliyorsa yatırımla ilgili analiz eksikliği ortaya çıkar. Birçok yatırımcı tavsiyelerle, sosyal medya yorumlarıyla ve trendlerle hareket eder. Ama bunlar bir söylentidir... Yapılması gereken eldeki verileri analiz etmektir. Analiz yapmadan pozisyon alır iseniz tahmin yanlış çıkabilir ve ters pozisyona saplanıp kalırsınız. 

Dr. Hakan Özerol'a sorular bir diğer soru: Kendi uygulamadığın yatırım tavsiyesini başkasına verdin mi? Soruya hayır olarak cevap veriyor. Çünkü analiz etmeden ve sonuçlarını öngörmeden ilerlemek, kısacası sadece öneriye dayalı olarak hareket etmek doğru değildir. Herkes alıyor ve satıyor gibi bir mantık ile ilerlemek hataya sürükler. Bu yüzden tavsiyeleri de analiz ederek uygulamak gerekir.

4. Zamanlama durumunu nasıl düzelteceğiz?

Analizi güzel bir şekilde yaptınız, seçiminiz de uygun... Ama zamanlama yanlış olabilir! Doğru düşüncelerle adım atarak yanlış bir zamanda uygulamaya geçerseniz yine ters pozisyon durumu sizi bekliyor olur. Piyasanın temposu sizin temponuz ile uyumlu olmayabilir. Bu yüzden sabırlı olarak piyasayı doğru bir şekilde okumak gerekir.

Yatırıma girişmeden önce planlama yapılması önemli. A planının yanında bir de B planı olmalı. Bu tarz durumlarda B planı devreye sokulmalı. Senaryoları ele almalısınız. Bunun için ilk olarak zarar kabullenilmeli. Böylece küçük kaybı kabul ederek büyük bir felaketten kaçmış olursunuz.

5. Artık öğrenmenin vakti geldi!

Yatırımda kayıp yaşandığında bir kenarda oturmak yerine doğru bir okumanın nasıl yapılacağı üzerine daha fazla çalışmalısınız. Moral bozucu bir durum karşınıza çıkmış olabilir. Ama bu deneyimlerin birer öğretmen olduğunu unutmamalısınız! Hem piyasayı hem de kendi hatalarınızı görmüş olursunuz. 

Burada önemli olan hatayı ikindi defa yapmamaktır. Farkındalık disiplin getirmeli. Disiplin de beraberinde istikrarı getirecektir. Riskleri nasıl yöneteceğinizi öğrenerek uzun vadede yatırım alanında istikrar korunabilecektir.

Örneğin Dr. Hakan Özerol içerikte arkadaşları ile zamanında yatırım yaptığını ama sonucun olumlu olmadığını belirterek bir daha bu işe kalkışmadığını söyler. Oradaki olumsuz sonuç bir öğretidir!

Dr. Hakan Özerol’la challenge!

