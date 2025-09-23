Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Yıllık %100 Getiri Garantili Yatırım Fırsatı Var mı?

Bu sistemi düzenleyenler genellikle yeni yatırımcılardan, sisteme dahil olmak için belirli bir fon talep eder ve aldıkları fonları diğer yatırımcılara ödeme yapmada kullanır. Sistemin mantığı basit olsa da sürdürülebilir değildir. Çünkü para akışı ancak sisteme yeni girenler olduğunda sağlanır ve yeni katılımın bittiği noktada zincir kırılır.

'Çok az' veya 'sıfır risk' vaatleriyle yatırımcıları kendine çeken Ponzi şemalarının çoğunda, sistem düzenleyicileri aldıkları parayı ödeme yapmak için kullanmaz. Sisteme girişler devam ederken önce ufak ufak, daha sonra da komple olacak şekilde gelen parayı kendine ayırır. Bu da yeni yatırımcı bulmanın zorlaşması veya aynı anda çok fazla yatırımcının parasını geri çekmek istemesi halinde, sistemin çökeceği anlamına gelir. Zincir kırıldığında ise geride ne ne fırsat ne de başlangıçtaki para kalır.