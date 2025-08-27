onedio
“Doymadan Kalkamam” Diyenlere Kalorisi Az Mutluluğu Bol Beslenme Alışkanlıkları

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
27.08.2025 - 19:01

Sağlıklı beslenme dendiği zaman akla direkt kilo vermek gelir. Fakat aslında iyilik halinin temelini oluşturur! Yedikleriniz sayesinde daha iyi hissedebilir, yaşam kalitenizi artırabilir ve enerjinizi yükseltebilirsiniz. Yeme alışkanlığınızı kilo verme üzerine değil, kaliteli yaşamak üzerine yaptığınız zaman her şey daha güzel olur! Gelin, birlikte mutluluğunuzu artıracak yeme düzenlerine bakalım!

1. Yemek yemeden önce bol su için ya da çorba ile başlayın.

Yemek yemeden önce bol su içerseniz ya da sebze ağırlıklı olan bir çorba içerseniz midenizi doldurmuş olursunuz. Böylece sonrasında yiyeceğiniz yemekleri daha az bir şekilde tüketirsiniz. Hem doyar hem de kalorisi az bir şekilde beslenmiş olursunuz!

2. Lif değeri yüksek besinler ile beslenin.

Lifli gıdalar mideyi kolay kolay terk etmez. Bu ne demek? Uzun süre tok kalabilirsiniz! Sebze, baklagiller, tam tahıllar ve meyveler ile sindiriminizi düzenlersiniz. Ayrıca tatlı krizini önlemiş olursunuz. Sizi fiziksel ve ruhsal olarak tatmin eder!

3. Alternatiflerin yüksek proteinli olmasına dikkat edin.

Tokluk hissini uzun süre koruyan bir diğer şey ise proteindir! Gün arasında yoğurt, yumurta, tavuk gibi besinler tüketir iseniz hem doyarsınız hem de kas kütlenizi korursunuz. Aynı zamanda kan şekerinizin ani dalgalanmalarını önleyerek gün içinde daha iyi hissetmenizi sağlar.

4. Öğünlerinizin renkli olmasına özen gösterin.

Renkli meyve ve sebzelerle dolu olan bir tabak hem gözünüzü hem de midenizi doyurur! Renkli tabaklar sayesinde uzun süre tok kalabilirsiniz ve iştahınızı dengelersiniz. Monoton yemekler canınızı sıkabilir. Bu yüzden renkli ve çeşitli yemekler ile daha keyif alabilirsiniz.

5. Acıkma krizlerinde tokluğu sağlayacak atıştırmalıklara yönelin.

Acıkma krizlerinde yüksek kalorili öğünler tercih etmemelisiniz. Bir avuç badem, haşlanmış yumurta, yoğurtlu meyve gibi seçenekler sayesinde hemen tokluk hissine geri dönebilirsiniz. Ayrıca bu kriz anlarında paketli ve şekerli atıştırmalıklardan uzak durmalısınız!

6. Yavaş yeme alışkanlığı kazanın.

Beyne tokluk sinyalinin ulaşmasını beklememiz gerekir. Yaklaşık 20 dakikada ulaştığı için yavaş yemek en iyisidir. Lokmaları iyice çiğnemeli, yemeğin tadını alabilmeliyiz. Böylece sindirim de kolay hale gelir. Hızlı yemekler beraberinde fazla kaloriyi de getirir. Yavaş yiyerek hem tatmin olursunuz hem de lezzeti hissedersiniz.

7. Yağlardan korkmayın, doğru yağları tercih edin.

Avokado, zeytinyağı, ceviz gibi sağlıklı yağları tercih etmelisiniz. Hem doyurucu olur hem de sindirim sisteminizi desteklemiş olursunuz. Yağı tamamen kesmek iyi değildir... Yemekler tat vermez, doyum hissi azalır. Önemli olan doğru yağları, doğru yerlerde kullanmak!

8. Açlığınızın gerçek olup olmadığını kontrol edin.

Bazen duygusal nedenlerle ya da alışkanlıktan dolayı bir şeyler yemek isteyebiliriz. Aslında acıkma durumu olmaz... Bunun farkına vararak gereksiz kalori alımını da durdurabiliriz. Gerçek açlığın belirtilerini fiziksel olarak görürsünüz. Yemek yemeden önce birkaç dakika durup kendinize gerçekten aç olup olmadığınızı sormalısınız!

9. Tatlı istekleriniz için sağlıklı seçenekler hazırlayın.

Tatlı isteğini gidermek için rafine şekerler yemeniz gerekmez. Meyvelerle hazırlanmış yoğurt kaseleri, hurmalı toplar gibi alternatifler sayesinde kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz. Hem mutlu olabilir hem de sağlıklı yaşama devam edersiniz.

10. Fermente besinlerden faydalanın.

Fermente besinler hem sindirim sisteminizi olumlu olarak etkiler. Mide sağlığınızı düzenleyerek besin emilimini de iyileştirir. Düşük kalorili olmasının yanında bağırsakları dengeli çalıştırarak tokluk sinyallerini beyne güzelce iletir. Bu yüzden fermente besinleri evinizden eksik etmeyin!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
