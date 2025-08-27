“Doymadan Kalkamam” Diyenlere Kalorisi Az Mutluluğu Bol Beslenme Alışkanlıkları

Bazen duygusal nedenlerle ya da alışkanlıktan dolayı bir şeyler yemek isteyebiliriz. Aslında acıkma durumu olmaz... Bunun farkına vararak gereksiz kalori alımını da durdurabiliriz. Gerçek açlığın belirtilerini fiziksel olarak görürsünüz. Yemek yemeden önce birkaç dakika durup kendinize gerçekten aç olup olmadığınızı sormalısınız!