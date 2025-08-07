Dolar mı Altın mı Derken Son Dönemde Gözler Borsada! En Çok Düşen Hisseleri Gözden Kaçırdıysanız Buraya Buyrun

24 Temmuz'da 10 bin 723,10 puana kadar yükselen endeks sonrasında satış yese de yükselişini sürdürdü.

Borsa İstanbul’daki yükseliş trendine rağmen bazı hisseler de ise düşüşler yaşandı, bazı yatırımcıların ekranları adeta kırmızıya boyandı.

6 Ağustos (Bugün) itibarıyla en çok düşen hisseler olarak ISKUR ve ENSRI dikkat çekti.