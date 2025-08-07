onedio
Dolar mı Altın mı Derken Son Dönemde Gözler Borsada! En Çok Düşen Hisseleri Gözden Kaçırdıysanız Buraya Buyrun

Dolar mı Altın mı Derken Son Dönemde Gözler Borsada! En Çok Düşen Hisseleri Gözden Kaçırdıysanız Buraya Buyrun

07.08.2025 - 11:31

Merkez Bankası’nın 300 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrası, yatırımcı paranın yönünün ne tarafa çevrileceğini merak ederken; bir yandan döviz kurlarındaki hareketliliği yakından takip ediyor, diğer yandan da Borsa İstanbul’u. Peki, bu süreçte yatırımcısına en çok düşen hisseler neler? 

En çok düşen hisseleri gözden kaçırdıysanız buraya buyrun…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz Ayı faiz kararı Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrasında açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz Ayı faiz kararı Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrasında açıklandı.

24 Temmuz'da Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.

300 baz puanlık indirim sonrası piyasalar hareketlenirken, yatırımcılar ise paranın yönünün ne tarafa doğru çevrileceğini merak ediyor. Aylar sonra gelen faiz indirimi kararıyla birlikte Borsa İstanbul'da hareketlilik başladı.

Faiz indirimi kararıyla birlikte BİST 100 endeksi yükselişe geçti.

Faiz indirimi kararıyla birlikte BİST 100 endeksi yükselişe geçti.

24 Temmuz'da 10 bin 723,10 puana kadar yükselen endeks sonrasında satış yese de yükselişini sürdürdü.

Borsa İstanbul’daki yükseliş trendine rağmen bazı hisseler de ise düşüşler yaşandı, bazı yatırımcıların ekranları adeta kırmızıya boyandı.

 6 Ağustos (Bugün) itibarıyla en çok düşen hisseler olarak ISKUR ve ENSRI dikkat çekti.

Günün en çok düşen hisseleri şöyle oluştu;

Günün en çok düşen hisseleri şöyle oluştu;

Günün en çok düşen hisseleri;

Günün en çok düşen hisseleri;

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Faiz indirimi sonrası bir yandan da 'Dolar kaç TL? Euro kaç TL?' sorularına yanıt arayan yatırımcılar, döviz kuru hareketliliğini de yakın takibe aldı.

24 Temmuz'da hafif bir sıçrama yapan dolar kuru, sonrasında ise sınırlı yükselişini sürdürdü. 6 Ağustos (bugün) itibarıyla 40,6614 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Euro ise 24 Temmuz'da adeta çakılırken, ardından ise toparlanıp stabil pozisyonunu aldı.

Euro ise 24 Temmuz'da adeta çakılırken, ardından ise toparlanıp stabil pozisyonunu aldı.

Şu an itibarıyla da 47,2029 TL seviyelerinden işlem görüyor.

