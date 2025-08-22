Doğa Lara Akkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Doğa Lara Akkaya İfşa Olayı Nedir?

2022’de rol aldığı Tozluyaka setinde tanıştığı rol arkadaşı Tayanç Ayaydın ile ilgili iddiaları sosyal medyada paylaştı. Akkaya, evli oyuncudan sözlü ve yazılı taciz mesajları aldığını ileri sürdü. Yayınladığı ekran görüntüleriyle iddialarını kamuoyuna taşıdı.

Genç oyuncu, set sürecinde sessiz kalmaya zorlandığını belirterek “Büyüğündür sus” denildiğini dile getirdi. Yapım tarafından “Bir daha bu isimle çalışmayız” mesajı verildiğini fakat aynı oyuncunun başka projelere dahil edildiğini görünce sessizliğini bozduğunu ifade etti. Paylaşımında “Kendimi yakıyorum ama kız kardeşlerimin arkasındayım” sözleriyle dayanışma çağrısı yaptı.