Doğa Lara Akkaya Kimdir, Kaç Yaşında? Doğa Lara Akkaya İfşa Olayı Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 17:44

Son dönemde adını ifşa olayıyla duyuran Doğa Lara Akkaya, Tozluyaka dizisinde canlandırdığı karakterle tanındı. 2001 doğumlu genç oyuncu İstanbul’da dünyaya geldi. Oyunculuk dışında yazarlık, müzik ve resimle ilgilenen Akkaya, üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Kariyerinde kendi projelerini hayata geçirmeyi planlıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz saatlerde Tayanç Ayaydın hakkında yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Peki Doğa Lara Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğa Lara Akkaya neden gündemde, ifşa olayı ne?

Doğa Lara Akkaya Kimdir?

Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında ekranlara gelen Tozluyaka dizisinde “Duru” karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adım attı. Oyunculukla birlikte yazarlık, müzik ve resimle de ilgilenen Akkaya, sanatın farklı alanlarında üretim yapıyor. 

Gelecekte kendi kaleme aldığı projeleri hayata geçirmeyi hedeflediğini dile getiriyor. Müzik alanına da ilgi duyan Akkaya, Nova Norda’nın “Zorba” şarkısının klibinde yer aldı

Doğa Lara Akkaya Kaç Yaşında?

2001 yılında doğan Doğa Lara Akkaya 24 yaşındadır.

Doğa Lara Akkaya Nereli?

Doğa Lara Akkaya İstanbul doğumludur. Eğitim ve sanat hayatını burada sürdürmektedir.

Doğa Lara Akkaya İfşa Olayı Nedir?

2022’de rol aldığı Tozluyaka setinde tanıştığı rol arkadaşı Tayanç Ayaydın ile ilgili iddiaları sosyal medyada paylaştı. Akkaya, evli oyuncudan sözlü ve yazılı taciz mesajları aldığını ileri sürdü. Yayınladığı ekran görüntüleriyle iddialarını kamuoyuna taşıdı.

Genç oyuncu, set sürecinde sessiz kalmaya zorlandığını belirterek “Büyüğündür sus” denildiğini dile getirdi. Yapım tarafından “Bir daha bu isimle çalışmayız” mesajı verildiğini fakat aynı oyuncunun başka projelere dahil edildiğini görünce sessizliğini bozduğunu ifade etti. Paylaşımında “Kendimi yakıyorum ama kız kardeşlerimin arkasındayım” sözleriyle dayanışma çağrısı yaptı.

Doğa Lara Akkaya'nın Oynadığı Diziler

