Diyet Yapmadan Fit Kalanların Uyguladığı Ufak Ama Etkili Yöntemler

Meryem Hazal Çamurcu
29.08.2025 - 19:01

Sürekli diyet yapıp bir türlü istediğiniz gibi fit olamıyor olabilirsiniz. Ama bazıları var ki hiç diyet yapmadan gayet fitler. Genelde genetikle açıklansa da aslında bazı yöntemleri de yok değil! Uyguladıkları ufak ama etkili yöntemler neler peki?

Yemek yerken sadece onunla ilgilenirler.

Fit kalanların ortak bir özelliğinden bahsetsek herhalde sadece yemekle ilgilenmeleri olabilir. Yani yemek yerken bir şeyler izlemek hiç onlara göre değil. Onlar sadece yemeğe ve tabağa odaklanıyorlar. Yemeklerini öyle koştura koştura da yemiyorlar, her lokmanın tadını çıkarıyorlar.

Düzenli hareket etmeden duramazlar.

Her gün spor salonuna gitmezler belki ama düzenli hareket etmeyi ihmal etmezler. İş yerinde asansör yerine merdiven kullanırlar. Ya da otobüsten bir durak önce inip yürürler. Bunlar küçük hareketler ama yine de hareket tabii ki!

Tokluğu ve açlığı bilirler.

Bazıları aç olmasa da sıkıntıdan yemek yer. Ya da doysa bile tabağı bitirmek için devam eder. Bunlar çok doğru davranışlar değil elbette. Fit kalabilenler ise açlık ve tokluklarını iyi tanırlar. Buna göre yemek yerler.

Ara öğün tüketimine dikkat ederler.

Ara öğün denilince genelde istenildiği kadar yenilebileceği sanılıyor. Ama bu bir yanılgı. Çünkü ara öğünlerin de kontrollü tüketilmesi gerekiyor. Bu tarz insanlar sürekli atıştırmak yerine acıktıklarında dengeli şeyleri tercih ederler. Meyve, yoğurt, kuru yemiş gibi alternatifleri ara öğünlerde sıklıkla yerler.

Susuz günleri geçmez.

Gün boyu yeterli su içmeden duramazlar. Kahve ve şekerli içecekleri su yerine içmezler elbette. Mutlaka su içmeyi alışkanlık edinmişlerdir. Sabahları ılık bir suyla güne başlarlar mesela. Yani su içme alışkanlıkları artık yerleşmiştir.

Paketli gıdalardan uzak dururlar.

Paketli gıdaların yanına bile yaklaşmazlar. Arada sırada belki tüketirler ama yerken bile ne kadar yanlış olduğunu bilirler. Ama hayatlarında paketli gıdaya pek yer yoktur. Market alışverişi yaparken çok bilinçlilerdir yani!

Yemek kadar uyku da önemli!

Uykuları hep düzenlidir. Çünkü geç yatmak ya da geç uyanmak, pek onlara göre değil. Onların uyuma ve uyanma saatleri hep bellidir. Yani onları uyanma saati geçtikten sonra uyur şekilde görmek çok nadirdir. Yatış saatlerini de pek geçirdikleri görülmez.

Streslerini yönetmek için yemeği kullanmazlar!

Stresliyken yemek yemek çoğu kişinin tepkisi. Ama diyetsiz fit kalabilenlerin ortak özelliği stresle yemek yememeleri. Canları sıkıldığında ya da duygusal bir boşluktayken kendilerini yemekle rahatlatmazlar.

Alışverişi aç karnına yapmazlar.

Alışveriş aç karnına yapıldığında pek mantıklı karar verilemiyor. Fit kalabilmeyi başaranlar ise ihtiyaçları dışında hiçbir şey almazlar. Öncesinde liste yaparlar elbette ve bu listenin dışına çıkmazlar. Aldıkları her ürünün içeriğine de bakarlar.

Sosyal hayatlarında bile dengeyi korumayı başarırlar.

Arkadaşlarıyla dışarıda geçirdikleri zamanlarda bile dengeyi korurlar. Yemek seçimlerinde daha sağlıklı seçeneklere yönelirler. Dışarıda aşırıya kaçsalar da bir sonraki gün dengeyi bulurlar. Onların olayı budur zaten, dengeyi bulmak!

Onlar için tartı değil, ayna önemli.

Tartıdaki sayılara değil daha çok kıyafetlerine güvenirler. Tartıdaki sonuçtan çok bedenlerinin farkındadırlar yani. Öyle her gün tartılmazlar elbette. Çünkü günlük dalgalanmalar olacağını çok iyi bilirler. Aynada gördükleri tartıda gördüklerinden daha önemlidir yani.

