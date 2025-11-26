Diyarbakır Hava Durumu: 26 Kasım Çarşamba Diyarbakır'da Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre sabah saat 09.00-12.00 arasında sıcaklık 12 derece civarında olacak ve hissettirdiği sıcaklık da yine 12 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı %44’e kadar çıkarken rüzgarın hafif esmesi sayesinde hava daha yumuşak hissedilebilir.

Günün en sıcak aralığı olan 12.00-15.00 saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar yükseliyor. Nem oranı bu saatlerde %37 seviyelerine gerileyecek.

15.00’ten sonra tekrar düşüş başlıyor. 18.00’e doğru sıcaklık 10 dereceye kadar iniyor. Akşam 18.00-21.00 aralığında sıcaklık hızla 7 dereceye düşerken nem oranı %70’e yükseliyor. Gece saatlerinde ise soğuk daha da belirginleşiyor ve 21.00-24.00 saatleri arasında sıcaklık 4 dereceye kadar geriliyor. Nem ise %76’ya ulaşıyor.