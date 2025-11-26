Diyarbakır Hava Durumu: 26 Kasım Çarşamba Diyarbakır'da Hava Nasıl?
Diyarbakır’da 26 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu bir şekilde başlıyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece seviyelerinde seyrederken öğleye doğru hafif bir artış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 16 derece olarak öngörülüyor. Akşam saatlerine doğru hava yeniden serinliğini hissettirecek.
İşte 26 Kasım Meteoroloji raporuna göre Diyarbakır hava durumu....
Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?
