Diyarbakır Hava Durumu: 26 Kasım Çarşamba Diyarbakır'da Hava Nasıl?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.11.2025 - 12:05

Diyarbakır’da 26 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu bir şekilde başlıyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 12 derece seviyelerinde seyrederken öğleye doğru hafif bir artış bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığı 16 derece olarak öngörülüyor. Akşam saatlerine doğru hava yeniden serinliğini hissettirecek.

İşte 26 Kasım Meteoroloji raporuna göre Diyarbakır hava durumu....

Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre sabah saat 09.00-12.00 arasında sıcaklık 12 derece civarında olacak ve hissettirdiği sıcaklık da yine 12 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı %44’e kadar çıkarken rüzgarın hafif esmesi sayesinde hava daha yumuşak hissedilebilir.

Günün en sıcak aralığı olan 12.00-15.00 saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar yükseliyor. Nem oranı bu saatlerde %37 seviyelerine gerileyecek. 

15.00’ten sonra tekrar düşüş başlıyor. 18.00’e doğru sıcaklık 10 dereceye kadar iniyor. Akşam 18.00-21.00 aralığında sıcaklık hızla 7 dereceye düşerken nem oranı %70’e yükseliyor. Gece saatlerinde ise soğuk daha da belirginleşiyor ve 21.00-24.00 saatleri arasında sıcaklık 4 dereceye kadar geriliyor. Nem ise %76’ya ulaşıyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
