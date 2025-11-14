Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl? 14 Kasım Cuma Diyarbakır Hava Durumu Raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 Kasım 2025 Cuma Diyarbakır hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün Diyarbakır'da sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak. Ancak akşam saatlerinde hızlı bir düşüş yaşanacak. Peki yağış var mı? İşte Diyarbakır 14 Kasım Cuma günlük hava durumu raporu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın