onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl? 14 Kasım Cuma Diyarbakır Hava Durumu Raporu

Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl? 14 Kasım Cuma Diyarbakır Hava Durumu Raporu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.11.2025 - 11:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14 Kasım 2025 Cuma Diyarbakır hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre bugün Diyarbakır'da sıcaklık 20 dereceye kadar çıkacak. Ancak akşam saatlerinde hızlı bir düşüş yaşanacak. Peki yağış var mı? İşte Diyarbakır 14 Kasım Cuma günlük hava durumu raporu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl?

MGM'nin yayımladığı son rapora göre Diyarbakır’da gün içerisinde parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde 16 derece civarında seyreden sıcaklıklar öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükseliyor. Ancak özellikle 15.00’ten sonra sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş bekleniyor.

Günün ilerleyen saatlerinde nem oranı yüzde 60’ların üzerine çıkarken, rüzgar ise kuzeydoğu yönünden yer yer 30 km/s hıza kadar ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 14 dereceye, gece yarısına doğru ise 10 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın