Diyarbakır'da Bugün Hava Nasıl? 14 Kasım Cuma Diyarbakır Hava Durumu Raporu

MGM'nin yayımladığı son rapora göre Diyarbakır’da gün içerisinde parçalı bulutlu ve yer yer yağmurlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde 16 derece civarında seyreden sıcaklıklar öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükseliyor. Ancak özellikle 15.00’ten sonra sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş bekleniyor.

Günün ilerleyen saatlerinde nem oranı yüzde 60’ların üzerine çıkarken, rüzgar ise kuzeydoğu yönünden yer yer 30 km/s hıza kadar ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 14 dereceye, gece yarısına doğru ise 10 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.