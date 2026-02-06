Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya Dahil 14 Kişi Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, 27 kişi hakkında çeşitli suçlamalarla gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma dosyasında “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” ile “fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek ya da yer temin etmek” suçlamaları yer aldı.

Bu çerçevede aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca sosyal medyada tanınan isimler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük de yer aldı.

Soruşturma kapsamında “Beca” isimli işletmenin sahibi Bahadır Gürceer ile sunucu Gökhan Kalaycıoğlu’nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.