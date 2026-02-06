Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya Dahil 14 Kişi Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 19’u tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilirken, 2 kişi için adli kontrol uygulanması istendi.
27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
14 kişi tutuklandı.
