Derin Talu Gözaltına mı Alındı? Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Neden Gözaltına Alındı?

Pek çok tanınmış isme 8 Ekim Çarşamba sabahı operasyon düzenlendi. 19 ünlü ismin gözaltına alındığı iddia edildi. Gözaltına alındığı ileri sürülen isimlerden birinin de Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu olduğu ileri sürüldü. Son dönemde TikTok'ta çektiği videolar ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Derin Talu'nun neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Peki Derin Talu gözaltına mı alındı?