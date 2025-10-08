onedio
Derin Talu Gözaltına mı Alındı? Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Neden Gözaltına Alındı?

Derin Talu Gözaltına mı Alındı? Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.10.2025 - 08:57

Pek çok tanınmış isme 8 Ekim Çarşamba sabahı operasyon düzenlendi. 19 ünlü ismin gözaltına alındığı iddia edildi. Gözaltına alındığı ileri sürülen isimlerden birinin de Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu olduğu ileri sürüldü. Son dönemde TikTok'ta çektiği videolar ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Derin Talu'nun neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Peki Derin Talu gözaltına mı alındı?

Derin Talu gözaltına mı alındı?

Derin Talu gözaltına mı alındı?

Pek çok ünlü isme soruşturma başlatıldı. Aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin bulunduğu 19 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan isimlerden birinin de Derin Talu olduğı iddia edildi

Ünlü isimlere yapılan operasyonun detayları merak edildi. Operasyonun detayları ise ortaya çıktı.

Derin Talu neden gözaltına alındı?

Derin Talu neden gözaltına alındı?

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Ancak gözaltına iddiaları yalanlandı. Başta Derin Talu olmak üzere ünlü isimlerin gözaltına alınmadığı ve uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadelerinin ve kan tahlillerinin alınacağı açıklandı.

Derin Talu kimdir?👇🏻

