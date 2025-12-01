onedio
Derbi Sonrası Domenico Tedesco ve Okan Buruk'tan Maça Dair Zıt Açıklamalar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.12.2025 - 00:27

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray, 1-1’lik sonuçla sahadan ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Chobani Stadı’ndaki derbiye lider olarak çıkan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda oyunun ritmini belirleyen taraf oldu ve 27. dakikada Leroy Sane’nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda da daha üretken görünen Galatasaray, yakaladığı fırsatları değerlendiremezken skor üstünlüğünü korumayı başaramadı. Fenerbahçe’nin Jhon Duran ile 90+5’te bulduğu gol, derbinin 1-1’lik beraberlikle tamamlanmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı ekip, kaybedilen iki puana rağmen liderliğini sürdürdü.

Maç sonu ise en çok konuşulan konu hakemdi. Okan Buruk da hakemi kasteden sert açıklamalar yaptı. Ancak Tedesco'nun yorumu biraz daha farklıydı.

Buruk'tan hakeme eleştiri geldi.

Yayıncı kuruluş ve basın toplantısında benzer açıklamalar yapan Okan Buruk, 'Son dakika yediğimiz golden dolayı üzgünüz. Ancak maçla ilgili konuşacak çok fazla şey yok. Buraya çok fazla eksikle gelmiştik. Saha içinde de mücadelemizi verdik. Allah'a şükür Kazımcan'ın gözü kör olmadan, 2-3 oyuncumun ayağı kırılmadan buradan ayrılıyoruz. Buna da şükretmek gerekiyor. Benim açımdan futbol adına üzücü bir geceydi.' diye konuştu.

Buruk, Yasin Kol'un performansının sürpriz olmadığımı söyledi.

Tecrübeli teknik adam, hakem Yasin Kol'un kararlarını değerlendirerek, 'Hakem maçın çok önüne geçti. Maçtan önce de beklenen buydu. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Aleyhimize verilen 22, lehimize verilen 12 faul var. Bu kadar tekme yiyip bu kadar az faulü nasıl kazandığımızın değerlendirmesini size bırakıyorum. Açıkçası bizim için büyük bir sürpriz olmadı.' ifadelerini kullandı.

Saha içinde kalmaya çalıştığını söyleyen Tedesco ise yine benzer bir ifadeyle bahane üretmeyeceğini söyledi.

Tedesco maç sonu yaptığı açıklamullandı. ada 'Galatasaray'ın çok fazla pozisyon ürettiğini hatırlamıyorum. Sane'nin şutu dışında pozisyon ürettiklerini hatırlamıyorum. Belki de ben yaşlanıyorum.

Asla şunları konuşmayalım; hava kötü, zemin kötü, hakem kötü, rakipler yere yatıyordu... Büyük takım teknik direktörü ve büyük takım oyuncuları sadece kendi işine odaklanır.' ifadelerini kullandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
