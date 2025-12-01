Derbi Sonrası Domenico Tedesco ve Okan Buruk'tan Maça Dair Zıt Açıklamalar Geldi
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray, 1-1’lik sonuçla sahadan ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Chobani Stadı’ndaki derbiye lider olarak çıkan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda oyunun ritmini belirleyen taraf oldu ve 27. dakikada Leroy Sane’nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıda da daha üretken görünen Galatasaray, yakaladığı fırsatları değerlendiremezken skor üstünlüğünü korumayı başaramadı. Fenerbahçe’nin Jhon Duran ile 90+5’te bulduğu gol, derbinin 1-1’lik beraberlikle tamamlanmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı ekip, kaybedilen iki puana rağmen liderliğini sürdürdü.
Maç sonu ise en çok konuşulan konu hakemdi. Okan Buruk da hakemi kasteden sert açıklamalar yaptı. Ancak Tedesco'nun yorumu biraz daha farklıydı.
Buruk'tan hakeme eleştiri geldi.
Buruk, Yasin Kol'un performansının sürpriz olmadığımı söyledi.
Saha içinde kalmaya çalıştığını söyleyen Tedesco ise yine benzer bir ifadeyle bahane üretmeyeceğini söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın