Derbi Sonrası Domenico Tedesco ve Okan Buruk'tan Maça Dair Zıt Açıklamalar Geldi

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray, 1-1’lik sonuçla sahadan ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Chobani Stadı’ndaki derbiye lider olarak çıkan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda oyunun ritmini belirleyen taraf oldu ve 27. dakikada Leroy Sane’nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda da daha üretken görünen Galatasaray, yakaladığı fırsatları değerlendiremezken skor üstünlüğünü korumayı başaramadı. Fenerbahçe’nin Jhon Duran ile 90+5’te bulduğu gol, derbinin 1-1’lik beraberlikle tamamlanmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı ekip, kaybedilen iki puana rağmen liderliğini sürdürdü.

Maç sonu ise en çok konuşulan konu hakemdi. Okan Buruk da hakemi kasteden sert açıklamalar yaptı. Ancak Tedesco'nun yorumu biraz daha farklıydı.