Değişimin Böylesi: 128 Kilodan 72 Kiloya Düşen Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Bireyler, ideal kilolarına ulaştığı takdirde daha sağlıklı bir hayat sürebiliyor, kendilerini daha zinde hissedebiliyor. Fakat kilo almak da vermek de oldukça zorlayıcı süreçler olabiliyor. Bundandır ki sosyal medyada paylaşılan 'kilo değişimi' videoları her zaman gündem oluyor.

Bu kez bir kullanıcı 128 kilodan 72 kiloya düştüğünde yaşadığı değişimi paylaştı. Videoya birbirinden güzel yorumlar geldi.

