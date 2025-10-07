onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Değişimin Böylesi: 128 Kilodan 72 Kiloya Düşen Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Değişimin Böylesi: 128 Kilodan 72 Kiloya Düşen Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 15:20

İçerik Devam Ediyor

Bireyler, ideal kilolarına ulaştığı takdirde daha sağlıklı bir hayat sürebiliyor, kendilerini daha zinde hissedebiliyor. Fakat kilo almak da vermek de oldukça zorlayıcı süreçler olabiliyor. Bundandır ki sosyal medyada paylaşılan 'kilo değişimi' videoları her zaman gündem oluyor. 

Bu kez bir kullanıcı 128 kilodan 72 kiloya düştüğünde yaşadığı değişimi paylaştı. Videoya birbirinden güzel yorumlar geldi.

Kaynak: TikTok / .l200p

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İdeal kilo, her birey için farklıdır.

İdeal kilo, her birey için farklıdır.

Vücut kitle indeksi (VKİ), bir kişinin boy ve kilo oranı değerlendirilerek hesaplanır. Fakat bireyin kas-kütle oranı gibi değişkenler de dikkate alınmalıdır. Bir bireyin ideal kilosunun altında olması da üstünde olması da sağlıklı değildir. Ancak kilo almak veya vermek için yapılan diyetlerde de son derece dikkatli olunmalıdır!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın