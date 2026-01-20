Coldplay’in Parachutes Albümünü İnceliyoruz!
Coldplay bugün lazer şovları, dev stadyum konserleri ve renkli konfetilerle biliniyor olabilir ama ilk albümleri 'Parachutes' (2000), dört utangaç üniversite öğrencisinin mum ışığında kaydettiği, dünyanın en samimi akustik albümlerinden biri. Chris Martin'in henüz dünya starı olmadığı o şahane albümünü inceliyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu efsanevi albüm kapağının maliyeti sadece 10 sterlin olmuş!
"Yellow" klibindeki bu meşhur yürüyüş aslında bir felaket sonucu çekildi.
Chris Martin neden "Hızlı Çekim" (Fast Motion) şarkı söylüyor ki?
"Shiver": Jeff Buckley'e yazılmış bir aşk mektubu. Ne alaka?
Beni affet kardeşim: "Trouble" aslında bir aşk şarkısı değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Spies" şarkısı Çin Hükümeti tarafından yasaklandı desek? Şaka gibi!
Bu siyah görsel de neyin nesi?
İyi de albümün adı neden paraşüt?
Söz konusu minicik şarkı da bu.
Gizli şarkı: "Life is for Living"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chris Martin: Biz Oasis değiliz, biz duygusalız.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın