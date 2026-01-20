onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Coldplay’in Parachutes Albümünü İnceliyoruz!

etiket Coldplay’in Parachutes Albümünü İnceliyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
20.01.2026 - 19:01

Coldplay bugün lazer şovları, dev stadyum konserleri ve renkli konfetilerle biliniyor olabilir ama ilk albümleri 'Parachutes' (2000), dört utangaç üniversite öğrencisinin mum ışığında kaydettiği, dünyanın en samimi akustik albümlerinden biri. Chris Martin'in henüz dünya starı olmadığı o şahane albümünü inceliyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu efsanevi albüm kapağının maliyeti sadece 10 sterlin olmuş!

Bu efsanevi albüm kapağının maliyeti sadece 10 sterlin olmuş!

Milyon dolarlık bütçeler mi? Hayır. Albüm kapağında gördüğümüz o flu dönen dünya küresi aslında bir kırtasiyeden sadece 10 sterline alınmış ucuz bir lamba.

Grup üyeleri bu küreyi stüdyoya getirip bir 'kullan-at' kamerayla fotoğrafını çekiyorlar. Kapağın o titremiş, amatör ama sıcak görüntüsü tamamen tesadüf eseri oluşuyor.

"Yellow" klibindeki bu meşhur yürüyüş aslında bir felaket sonucu çekildi.

Klipte Chris Martin'i ıslak saçlarla yağmur altında kumsalda yürürken görüyoruz. Çok sanatsal durduğunu düşünebilirsiniz ama aslında plan bu değildi!

Klibin çekileceği gün hava güneşli olacaktı ve grup sahilde binlerce insanla parti yapacaktı. Ancak çekim günü korkunç bir fırtına çıktı. Yönetmen çekimi iptal etmek istedi ama bütçe yoktu. Chris, 'Kamerayı omzuna al, ben yürüyeceğim, çek gitsin.' dedi. O hüzünlü ve yalnız atmosfer tamamen doğa ananın azizliğiydi.

Chris Martin neden "Hızlı Çekim" (Fast Motion) şarkı söylüyor ki?

Yine 'Yellow' klibine dikkatli bakarsanız görüntü ağır çekim (slow motion) akar ama Chris Martin'in ağız hareketleri şarkıyla birebir senkronizedir. Bunun da küçük bir sırrı var.

Bu efekti verebilmek için Chris Martin şarkıyı çekim sırasında 2 kat hızda söylemek zorunda kalmıştır. Yani o duygusal bakışların arkasında aslında nefes nefese kalmış, 'Chipmunks' gibi hızlı şarkı söylemeye çalışan bir Chris vardı.

"Shiver": Jeff Buckley'e yazılmış bir aşk mektubu. Ne alaka?

"Shiver": Jeff Buckley'e yazılmış bir aşk mektubu. Ne alaka?

Albümün en rock tınılı parçası Shiver, tamamen Chris Martin'in o dönemki en büyük idolü Jeff Buckley takıntısının ürünüdür. Chris, Buckley'in sesindeki o titrek ve falsetto (kafa sesi) tekniğini taklit etmeye çalışırken bu şarkıyı yazdı. Şarkının bir türlü ulaşılamayan sevgili teması da Buckley'in 'Grace' albümünün ruhunu taşıyor.

Beni affet kardeşim: "Trouble" aslında bir aşk şarkısı değil.

Beni affet kardeşim: "Trouble" aslında bir aşk şarkısı değil.

Şarkıdaki 'Ah, ördüğüm bu ağa takıldım.' sözlerini dinleyip bunun bir aşk şarkısı olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kayıt sürecinde grup o kadar gerilmişti ki davulcu Will Champion gruptan ayrılma noktasına gelmişti. Chris Martin, arkadaşını kırdığı ve egolarına yenik düştüğü için ondan özür dilemek amacıyla Trouble'ı yazdı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Spies" şarkısı Çin Hükümeti tarafından yasaklandı desek? Şaka gibi!

Albümdeki en karanlık parça olan Spies (Casuslar), Çin Halk Cumhuriyeti'nde hükümet karşıtı ve casusluğu teşvik edici bulunduğu için yasaklandı. Hatta Çin'de bu albümün satışı uzun süre illegaldi. Chris Martin bu durumu 'Demek ki doğru bir yere parmak basmışız.' diyerek karşılamış.

Bu siyah görsel de neyin nesi?

Bu siyah görsel de neyin nesi?

Çünkü albüm karanlıkta kaydedilmiş! Prodüktör Ken Nelson, grubun o samimi ve sıcak tonu yakalaması için ilginç bir yöntem izledi. Stüdyodaki tüm ışıklar kapatılıyor, sadece birkaç mum yakılıyor ve loş lambalar kullanılıyordu. Albümü dinlerken hissettiğiniz o gece yarısı odamda tek başımayım hissi, gerçekten de karanlıkta kaydedilmesinden geliyor.

İyi de albümün adı neden paraşüt?

'Parachutes' ismi grubun davulcusu Will Champion'ın bir metaforundan geliyor. Albümdeki şarkıların insanları (ve özellikle grup üyelerini) depresyondan, düşüşten ve çakılmaktan kurtaran birer 'paraşüt' görevi gördüğüne inanıyorlardı. Ayrıca albümde Parachutes adında sadece 47 saniyelik minicik bir şarkı da var!

Söz konusu minicik şarkı da bu.

Gizli şarkı: "Life is for Living"

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Chris Martin: Biz Oasis değiliz, biz duygusalız.

Chris Martin: Biz Oasis değiliz, biz duygusalız.

2000'li yılların başında İngiltere'de Oasis gibi sert, kaba ve maço rock grupları modaydı. Coldplay ise duygularından bahseden naif çocuklardı. Medya onlarla 'Bedwetters' (Altını ıslatanlar / Muhallebi çocukları) diye dalga geçmişti zamanında.

Chris Martin bu eleştirilere kulak asmadı ve 'Evet, biz duygusalız ve bununla gurur duyuyoruz.' dedi. Bu samimiyet onları dünyanın en büyük gruplarından biri yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın