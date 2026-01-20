Coldplay’in Parachutes Albümünü İnceliyoruz!

Milyon dolarlık bütçeler mi? Hayır. Albüm kapağında gördüğümüz o flu dönen dünya küresi aslında bir kırtasiyeden sadece 10 sterline alınmış ucuz bir lamba.

Grup üyeleri bu küreyi stüdyoya getirip bir 'kullan-at' kamerayla fotoğrafını çekiyorlar. Kapağın o titremiş, amatör ama sıcak görüntüsü tamamen tesadüf eseri oluşuyor.