Çocuğuna İyi Eğitim Aldırmak İsteyen Beyaz Yakalının Zamlarla Kabusuna Dönen "Özel Okullar"

Yeni yılla birlikte erken kayıt dönemi başlayan özel okullar, özellikle 30 ve 40'lı yaşlarda olan eğitiminin bir kısmını 90'larda devlet okullarında almış olan beyaz yakalı iyi eğitimli ailelerin kabusu oldu. Oysa bu ebeveynlerin tek derdi, çocuklarının kendileri gibi bir eğitim alması, network oluşturması, ayrıca zaman, etkinlik, güvenlik açısından paket program sunan özel okullarda okutmak istemeleriydi. Ancak çocuklarının eğitim masrafları son yıllarda aşınan bütçelerini daha da aştı. O halde özel okullar sorununa biraz daha yakından bakalım.