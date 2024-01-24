Çocuğuna İyi Eğitim Aldırmak İsteyen Beyaz Yakalının Zamlarla Kabusuna Dönen "Özel Okullar"
Çocuğuna İyi Eğitim Aldırmak İsteyen Beyaz Yakalının Zamlarla Kabusuna Dönen "Özel Okullar"
Yeni yılla birlikte erken kayıt dönemi başlayan özel okullar, özellikle 30 ve 40'lı yaşlarda olan eğitiminin bir kısmını 90'larda devlet okullarında almış olan beyaz yakalı iyi eğitimli ailelerin kabusu oldu. Oysa bu ebeveynlerin tek derdi, çocuklarının kendileri gibi bir eğitim alması, network oluşturması, ayrıca zaman, etkinlik, güvenlik açısından paket program sunan özel okullarda okutmak istemeleriydi. Ancak çocuklarının eğitim masrafları son yıllarda aşınan bütçelerini daha da aştı. O halde özel okullar sorununa biraz daha yakından bakalım.
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Özel okullar erken kayıt döneminde fiyatlarını açıklamasıyla gündeme taşındı. Son yıllarda enflasyondaki yükselişle her yılbaşı gündem olsa da bu yıl iş biraz çığırından çıkmış olabilir.
Anaokulu ve ilkokul telaffuz edilen fiyatlar yıllardır mesaileri ve eğitim algılarıyla özel okulları tercih eden beyaz yakalı velileri en zayıf noktalarından vurmuş oldu.,
Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde belirlenen oranda artışa izin veriyor.
Veliler, özel okulların yemek gibi ek hizmetlere fahiş zamlar yaparak aşıldığını söylerken, özel okul yöneticileri de ekonomideki durum, enflasyon kısmına değiniyor.
Pahalı kararlarda insan ihtiyaçları öne çıkarken, "şimdi" için sağlık ve barınma, "gelecek" için de eğitim tasarruf konusu olmuyor.
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Tabi bu konuda parantez açılması gereken önemli bir hatırlatma da Koç Grubunun eğitim planlamasında yıllarca "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" projesi olmalı.
Kamu bütçesinde eğitimin payı 2016 yılından bu yana gerilerken, nüfus da 80 milyondan 85 milyona çıktı.
Akay, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında özel okulların tüm okullar içindeki payının %16 olurken, 2022'te için %19’a çıktığını söylerken, "Devlet küçülmüş, sermaye büyümüş" söylemine Onedio araştırmasında da MEB kaynaklı 2000-2023 verilerini burada verelim.
2000 yılında 100 öğrenciden 2'si özel okulda okurken, artık 19'u özel okul "velinimeti."
Konunun önemli bir paydaşı olan öğretmenler de bütçesinden alınan pay düştükçe "atama beklerken" özel sektöre yöneldi.
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Kamunun özellikle yüksek enflasyon döneminde eğitim, sağlık, tarım gibi stratejik sektörlere yatırımlar veya yardımlarla destek olması bir çözüm olarak görülürken, öğretmen ve öğretmen adayları için de düzenlemeler yapılması gerektiği biliniyor.
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