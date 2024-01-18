Özel Okul Ücretlerini Tiye Alan Komedyen Tahsin Hasoğlu Tüm Velilerin Hislerine Tercüman Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2PiOt...
Son yıllarda özel okul ücretleri akılalmaz bir biçimde arttı. Eğitim biçimi ve sunduğu imkanlarla öne çıkan bu kurumlar, her geçen gün daha fazla aile tarafından tercih edilirken, maliyetlerindeki bu yükseliş de kaçınılmaz bir şekilde gündeme oturdu.
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Stand Up gösterileri ile tanınan Tahsin Hasoğlu, özel okul ücretlerini tiye aldığı bir video paylaştı.
"O parayı SGK'ya yatırsam çocuk emekli olur." diyen Hasoğlu, tüm velilerin hislerine tercüman oldu.
İşte o video;
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arkadaşın çocuğunun okulda bir öğün yemeği 300 tl ye geliyor nişantaşında mekanda 600 tl ye ızgara 3 bira veriyorlar canlı müzik var dansöz mansöz geliyor a... Devamını Gör
Kardeşimin eşi özel okulda öğretmendi. Maaşını asgari ücretten veriliyor gösterip %30'unu elden geri alıyorlardı. İstifa etti şimdi esnaflık yapıyor kızcağız... Devamını Gör
Memleketde ozel okullar dahil egitim sifir. Egit8m bir sosyal hizmettir.