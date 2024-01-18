Özel Okul Ücretlerini Tiye Alan Komedyen Tahsin Hasoğlu Tüm Velilerin Hislerine Tercüman Oldu

Son yıllarda özel okul ücretleri akılalmaz bir biçimde arttı. Eğitim biçimi ve sunduğu imkanlarla öne çıkan bu kurumlar, her geçen gün daha fazla aile tarafından tercih edilirken, maliyetlerindeki bu yükseliş de kaçınılmaz bir şekilde gündeme oturdu.