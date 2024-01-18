'Mutlak Kulağa' Sahip Olduğu İçin Duyduğu Her Sesin Notasını Bilen Kızın İnanılmaz Yeteneğine Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/seraykiyak/
Mutlak kulak (Absolute pitch) yeteneği, bir melodinin içindeki her bir notayı, herhangi bir başka nota ile karşılaştırmaya gerek duymadan, doğrudan ve kesin bir şekilde tanıma kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Mutlak kulak yeteneği olan kişiler, bir notanın frekansını veya perdesini, doğrudan ve kesin bir şekilde tanıyabilirler.
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'seraykiyak' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu yeteneğe sahip arkadaşının günlük yaşamda bu yeteneğini kullandığı anları paylaştı.
Yere düşen paradan sandalye çekme sesine kadar her şeyin notasını bilen kızın o yeteneği, görenleri şaşırttı.
İşte o video;
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