Görüş Bildir
Haberler
Video
'Mutlak Kulağa' Sahip Olduğu İçin Duyduğu Her Sesin Notasını Bilen Kızın İnanılmaz Yeteneğine Bayılacaksınız

'Mutlak Kulağa' Sahip Olduğu İçin Duyduğu Her Sesin Notasını Bilen Kızın İnanılmaz Yeteneğine Bayılacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 14:35

İçerik Devam Ediyor

Mutlak kulak (Absolute pitch) yeteneği, bir melodinin içindeki her bir notayı, herhangi bir başka nota ile karşılaştırmaya gerek duymadan, doğrudan ve kesin bir şekilde tanıma kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Mutlak kulak yeteneği olan kişiler, bir notanın frekansını veya perdesini, doğrudan ve kesin bir şekilde tanıyabilirler.

Kaynak: https://www.instagram.com/seraykiyak/
İçeriğin Devamı Aşağıda

'seraykiyak' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu yeteneğe sahip arkadaşının günlük yaşamda bu yeteneğini kullandığı anları paylaştı.

'seraykiyak' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu yeteneğe sahip arkadaşının günlük yaşamda bu yeteneğini kullandığı anları paylaştı.

Yere düşen paradan sandalye çekme sesine kadar her şeyin notasını bilen kızın o yeteneği, görenleri şaşırttı.

Yere düşen paradan sandalye çekme sesine kadar her şeyin notasını bilen kızın o yeteneği, görenleri şaşırttı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın