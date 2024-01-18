'Mutlak Kulağa' Sahip Olduğu İçin Duyduğu Her Sesin Notasını Bilen Kızın İnanılmaz Yeteneğine Bayılacaksınız

Mutlak kulak (Absolute pitch) yeteneği, bir melodinin içindeki her bir notayı, herhangi bir başka nota ile karşılaştırmaya gerek duymadan, doğrudan ve kesin bir şekilde tanıma kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Mutlak kulak yeteneği olan kişiler, bir notanın frekansını veya perdesini, doğrudan ve kesin bir şekilde tanıyabilirler.