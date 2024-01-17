Farklı Ülkelerden Arkadaşlarıyla Üzerinden Halter Geçirme Akımını Deneyen Gencin Burnu Kırıldı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2KeVy...
Spor salonlarında, sporcuların halteri yuvarlayarak üzerilerinden geçirdikleri videolara daha önce denk gelmişsinizdir.
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'sinyor_taklaci' isimli sosyal medya kullanıcısı da farklı ülkelerden arkadaşlarıyla bu akımı denemek istedi fakat video tatsız bitti.
Halterin çarpmasıyla burnu kırılan genç ameliyat olmak zorunda kaldı.
İşte o video;
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ne deniliyordu buna? Doğal seleksiyon mu?
Yok doğal mal 😀 aslında bu akimlara cok kizsamda bir yerde olmasida lazim sanki mama ne diyosun. Normal dunyada teknolojiden once zaten hayatta kalamayacak o... Devamını Gör
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Bir salaklık yapıyorsunuz insan bir dener önce amk diyecem ama bunu düşünecek akıl nerede 🤦🏻♂️🤦🏻♂️
aklıma ne geldi biliyor musun? herifin burnu büyük herlde gibide ilkkan'in arkadaşı garsona şu burnundan yarım kilo kes mangala at yiyelim diyordu ya😂