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Farklı Ülkelerden Arkadaşlarıyla Üzerinden Halter Geçirme Akımını Deneyen Gencin Burnu Kırıldı

Farklı Ülkelerden Arkadaşlarıyla Üzerinden Halter Geçirme Akımını Deneyen Gencin Burnu Kırıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 22:05 Son Güncelleme: 17.01.2024 - 23:01

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Spor salonlarında, sporcuların halteri yuvarlayarak üzerilerinden geçirdikleri videolara daha önce denk gelmişsinizdir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2KeVy...
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'sinyor_taklaci' isimli sosyal medya kullanıcısı da farklı ülkelerden arkadaşlarıyla bu akımı denemek istedi fakat video tatsız bitti.

'sinyor_taklaci' isimli sosyal medya kullanıcısı da farklı ülkelerden arkadaşlarıyla bu akımı denemek istedi fakat video tatsız bitti.

Halterin çarpmasıyla burnu kırılan genç ameliyat olmak zorunda kaldı.

Halterin çarpmasıyla burnu kırılan genç ameliyat olmak zorunda kaldı.

Tüm yaşananları ise takipçileriyle paylaştı.

İşte o video;

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mamamia

ne deniliyordu buna? Doğal seleksiyon mu?

Şafak

Yok doğal mal 😀 aslında bu akimlara cok kizsamda bir yerde olmasida lazim sanki mama ne diyosun. Normal dunyada teknolojiden once zaten hayatta kalamayacak o... Devamını Gör

Bozkurt

Şunlara müdahale etmeyin.

ömer

Bir salaklık yapıyorsunuz insan bir dener önce amk diyecem ama bunu düşünecek akıl nerede 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

mamamia

aklıma ne geldi biliyor musun? herifin burnu büyük herlde gibide ilkkan'in arkadaşı garsona şu burnundan yarım kilo kes mangala at yiyelim diyordu ya😂