Farklı Ülkelerden Arkadaşlarıyla Üzerinden Halter Geçirme Akımını Deneyen Gencin Burnu Kırıldı

5 Yaşındaki Çocuk Kuran Hocasına "Ben Türküm, Arapça Öğrenmeyeceğim" Diye Çıkıştı

Sadece Ortanca Kardeşler Anlar: Ortanca Kardeşlerin Dramını 'Acı Ama Gerçek' Bir Şekilde Anlatan Kadın