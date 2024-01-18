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Özel Okullarda Zamlar Döviz Hesabına Döndü Fiyat Listeleri Ortaya Döküldü

Özel Okullarda Zamlar Döviz Hesabına Döndü Fiyat Listeleri Ortaya Döküldü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.01.2024 - 14:07

2024-2025 yılı eğitim döneminde erken kayıtlar için özel okullar ücretlerini açıklamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre yapılacak zam oranı belli olurken, okulların bu oranın çok üzerine çıkması, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özel okulların oranı artarken, yapılan bu zamlara da isyan edenler artıyor.

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2024-2025 eğitim öğretim dönemi için özel okullarda kayıt zili çaldı. Yılbaşı itibarıyla fiyatlarını açıklayan okullar ağırlıklı olarak beyaz yakadan oluşan velilerin direnişiyle karşılaştı. Fiyatlar öyle bir yükseldi ki verilen ilk tepkiler yazılamayan sesli nidalar olarak kaldı.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi için özel okullarda kayıt zili çaldı. Yılbaşı itibarıyla fiyatlarını açıklayan okullar ağırlıklı olarak beyaz yakadan oluşan velilerin direnişiyle karşılaştı. Fiyatlar öyle bir yükseldi ki verilen ilk tepkiler yazılamayan sesli nidalar olarak kaldı.

Önce bu durumun ana nedenine yani kökenine bakalım! Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl açıkladığı "Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim" verilerini incelediğimizde fiyat isyanının kökenine inmiş oluyoruz.

Önce bu durumun ana nedenine yani kökenine bakalım! Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl açıkladığı "Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim" verilerini incelediğimizde fiyat isyanının kökenine inmiş oluyoruz.

2000 yılında milli eğitimde toplam okulların içinde yüzde 2,47 oranında olan özel okullar, 2023 yılına geldiğimizde yüzde 19,04'e çıkmış görünüyor. Yani yaklaşık 5 okuldan biri 'özel'. 2000 yılında eğitim hayatındaki öğrencilerin (üniversiteler hariç) yüzde 1,60'ı özel okulda okurken, 2023 yılında yüzde 8,39'u özel okullarda okuyor.

Özel okul oranının artmasının ardından dönelim okul fiyatlarına! Bu yıl önde gelen zincir bir okulun fiyatlarındaki yükseliş gündem oldu.

Özel okul oranının artmasının ardından dönelim okul fiyatlarına! Bu yıl önde gelen zincir bir okulun fiyatlarındaki yükseliş gündem oldu.

Anaokulu fiyatına isyan eden sunucu Simge Fıstıkoğlu,

Ardından da ilkokul fiyatına isyan etti.

Ardından da ilkokul fiyatına isyan etti.
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Sosyal medya isyanlardan önce de Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okulların ne kadar zam yapmasına izin verdiğine de bakıyoruz.

Sosyal medya isyanlardan önce de Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okulların ne kadar zam yapmasına izin verdiğine de bakıyoruz.

Öncelikle MEB'in Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, özel okullarda ara sınıflarda eğitim ücreti bir önceki yıl ilan edilen ücrete göre belirleniyor. Bunun da matematiği şu:

[(bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE)/2]+5 

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Kısaca bu yıl ara sınıflar için en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapabilirler. Ancak okulların kullandığı bir "açık" var.

Kısaca bu yıl ara sınıflar için en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapabilirler. Ancak okulların kullandığı bir "açık" var.

Anaokullarındaki tüm öğrenciler (mecburi eğitim olmadığı için), ilkokul 1, ortaokul 5 ve ve lise 9. sınıflara başlayacak öğrencilerin ücretleri, veli ve okul arasındaki sözleşme hükümlerine göre belirleniyor.

Ara sınıflarda da zam oranı yüzde 56,89'u aşıyor mu? Aşıyor. Okulların çoğu bunu da "ek ücretler" üzerinden belirliyor.

Ara sınıflarda da zam oranı yüzde 56,89'u aşıyor mu? Aşıyor. Okulların çoğu bunu da "ek ücretler" üzerinden belirliyor.

Özetle, eğitim ücretlerine MEB'in oranı üzerinden zam yapan okullar, yemek hatta kırtasiye ve kıyafet fiyatlarında yaptıkları zamlarla aradaki farkı kapatıyor!

Özel okullarla ilgili diğer bir sorun da genellikle öğretmen atamalarında yer bulamayan öğretmenlerin yaklaşık ücretlerinin asgari ücrete yakın olması oluyor.

Özel okullarla ilgili diğer bir sorun da genellikle öğretmen atamalarında yer bulamayan öğretmenlerin yaklaşık ücretlerinin asgari ücrete yakın olması oluyor.

Devlet okulunda bir öğretmen yeni başladığında yaklaşık 33 bin TL bir maaş alırken, özel okullarda öğretmen maaşlarının 17 bin TL seviyesinde olduğu da biliniyor. 10 aylık bir süreçte 170 bin TL, işveren maliyetiyle 250 bin TL öğretmen maliyeti üzerinden gidilirse özel okulların kar marjlarının yüksekliği de ortaya çıkıyor.

Gelelim sosyal medyadaki özel okul isyanlarına!

Gelelim sosyal medyadaki özel okul isyanlarına!
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Zam oranlarının yüksekliği siyasetin de konusu olurken,

Zam oranlarının yüksekliği siyasetin de konusu olurken,
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Yapılan hesaplamalarla "realite" yurt içindeki eğitim masrafını kalitesiyle birlikte sorgulatıyor.

Yapılan hesaplamalarla "realite" yurt içindeki eğitim masrafını kalitesiyle birlikte sorgulatıyor.
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İşte özel okul fiyatlarına yapılan yorumlardan bazıları.

İşte özel okul fiyatlarına yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz bu fiyatlara ne dersiniz?

Siz bu fiyatlara ne dersiniz?
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mary jane

çocuğumu devlet okuluna verdim zeki bi çocuk çalışkanda ortalamaya göre geleceği için binlerce lot aldım almayada devam ediyorum 😌

Furkan Berk Tekinkaya

Ev sahibi hanım yaşadı, Tüfe %25 kısıtlaması kalkıyor. Artık tepe tepe %70 zam yapsın da versin çocuğunu özel okula. Ya da kiracıyı çıkarsın körfez arabı vey... Devamını Gör

Furkan Berk Tekinkaya

Eğitim parayla olmaz. Eğitim devletin tekelinde olmalı. Özel okullar kapatılmalı. Devlet liselerine genel bir müfredat sunulduktan sonra bölgesel merkezde öğ... Devamını Gör