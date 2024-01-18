Özel Okullarda Zamlar Döviz Hesabına Döndü Fiyat Listeleri Ortaya Döküldü

Devlet okulunda bir öğretmen yeni başladığında yaklaşık 33 bin TL bir maaş alırken, özel okullarda öğretmen maaşlarının 17 bin TL seviyesinde olduğu da biliniyor. 10 aylık bir süreçte 170 bin TL, işveren maliyetiyle 250 bin TL öğretmen maliyeti üzerinden gidilirse özel okulların kar marjlarının yüksekliği de ortaya çıkıyor.