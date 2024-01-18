Özel Okullarda Zamlar Döviz Hesabına Döndü Fiyat Listeleri Ortaya Döküldü
Özel Okullarda Zamlar Döviz Hesabına Döndü Fiyat Listeleri Ortaya Döküldü
2024-2025 yılı eğitim döneminde erken kayıtlar için özel okullar ücretlerini açıklamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre yapılacak zam oranı belli olurken, okulların bu oranın çok üzerine çıkması, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Özel okulların oranı artarken, yapılan bu zamlara da isyan edenler artıyor.
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2024-2025 eğitim öğretim dönemi için özel okullarda kayıt zili çaldı. Yılbaşı itibarıyla fiyatlarını açıklayan okullar ağırlıklı olarak beyaz yakadan oluşan velilerin direnişiyle karşılaştı. Fiyatlar öyle bir yükseldi ki verilen ilk tepkiler yazılamayan sesli nidalar olarak kaldı.
Önce bu durumun ana nedenine yani kökenine bakalım! Milli Eğitim Bakanlığı'nın her yıl açıkladığı "Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim" verilerini incelediğimizde fiyat isyanının kökenine inmiş oluyoruz.
Özel okul oranının artmasının ardından dönelim okul fiyatlarına! Bu yıl önde gelen zincir bir okulun fiyatlarındaki yükseliş gündem oldu.
Ardından da ilkokul fiyatına isyan etti.
Sosyal medya isyanlardan önce de Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okulların ne kadar zam yapmasına izin verdiğine de bakıyoruz.
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Kısaca bu yıl ara sınıflar için en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapabilirler. Ancak okulların kullandığı bir "açık" var.
Ara sınıflarda da zam oranı yüzde 56,89'u aşıyor mu? Aşıyor. Okulların çoğu bunu da "ek ücretler" üzerinden belirliyor.
Özel okullarla ilgili diğer bir sorun da genellikle öğretmen atamalarında yer bulamayan öğretmenlerin yaklaşık ücretlerinin asgari ücrete yakın olması oluyor.
Gelelim sosyal medyadaki özel okul isyanlarına!
Zam oranlarının yüksekliği siyasetin de konusu olurken,
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Yapılan hesaplamalarla "realite" yurt içindeki eğitim masrafını kalitesiyle birlikte sorgulatıyor.
İşte özel okul fiyatlarına yapılan yorumlardan bazıları.
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Siz bu fiyatlara ne dersiniz?
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çocuğumu devlet okuluna verdim zeki bi çocuk çalışkanda ortalamaya göre geleceği için binlerce lot aldım almayada devam ediyorum 😌
Ev sahibi hanım yaşadı, Tüfe %25 kısıtlaması kalkıyor. Artık tepe tepe %70 zam yapsın da versin çocuğunu özel okula. Ya da kiracıyı çıkarsın körfez arabı vey... Devamını Gör
Eğitim parayla olmaz. Eğitim devletin tekelinde olmalı. Özel okullar kapatılmalı. Devlet liselerine genel bir müfredat sunulduktan sonra bölgesel merkezde öğ... Devamını Gör