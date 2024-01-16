Cinselliğin Spiritüel Yanı: Gerçekten de İnsanlar Birlikte Olduğu İnsanın Travmalarını Taşıyor mu?
Cinselliğin Spiritüel Yanı: Gerçekten de İnsanlar Birlikte Olduğu İnsanın Travmalarını Taşıyor mu?
Travma; kişinin duygusal veya fiziksel olarak zarar görmesine bağlı olarak tehdit altında ve çaresiz hissetmesi sonucu ortaya çıkan, derin ve sarsıcı stres tepkileridir. Travmatik deneyimler cinsellik ve ilişki de dahil olmak üzere kişinin normal rutinlerini ciddi şekilde bozabilir. Kimi zaman ise partnerler arası çeşitli psikolojik veya fiziksel semptomlara neden olabilir.
İşte uzmanlarca çok tartışılan geçmiş travmalar ve ilişkiler hakkında herkesin bilmesi gerekenler!
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Öncelikle travma nedir açıklayalım.
Peki travma semptomları neye benzer ve her zaman aynı mıdır?
Geçmiş travmalar hem birey hem ilişki üzerinde baskıya neden olabilir.
Travmaya bağlı stres, cinsel ilişki deneyimi üzerinde etkilidir ve kişinin saldırganlaşmasına neden olabilir.
Travmalar kişinin cinsel hayatını ve ilişki yaşama biçimini derinden etkileyerek karşı tarafa zarar verebilir.
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Travma bağı söz konusu olduğunda belirli bir rutin vardır ve güçsüz taraf durumun kötü olduğunu bilse de ayrılmak istemeyebilir.
İlişkide bir tarafı etkileyen durum, karşı taraf üzerinde çaresizlik ve umutsuzluk hissi uyandırabilir.
İlişkiyi daha sağlıklı hale getirmek için farklı stres azatlma tekniklerine başvurulabilir.
Travma aktarımını engellemek ve yaşam kalitesini artırmak için psikolojik tedavi almak en etkili yöntemdir.
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