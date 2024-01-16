Cinselliğin Spiritüel Yanı: Gerçekten de İnsanlar Birlikte Olduğu İnsanın Travmalarını Taşıyor mu?

Travma; kişinin duygusal veya fiziksel olarak zarar görmesine bağlı olarak tehdit altında ve çaresiz hissetmesi sonucu ortaya çıkan, derin ve sarsıcı stres tepkileridir. Travmatik deneyimler cinsellik ve ilişki de dahil olmak üzere kişinin normal rutinlerini ciddi şekilde bozabilir. Kimi zaman ise partnerler arası çeşitli psikolojik veya fiziksel semptomlara neden olabilir.

İşte uzmanlarca çok tartışılan geçmiş travmalar ve ilişkiler hakkında herkesin bilmesi gerekenler!