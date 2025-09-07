Canlı! Filenin Sultanları Kupa Yolunda: Türkiye 0-0 İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, İtalya ile Dünya Şampiyonası olma yolundaki mücadelesi başladı. Grup aşamasını set dahi vermeden kayıpsız geçen Filenin Sultanları, Slovenya, ABD ve Japonya’yı da yenerek finale yükseldi. Türkiye, finalde İtalya’yı yenmesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olacak. Türkiye ile İtalya arasında oynanacak devam karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşmanın tüm detayları ve canlı takibi burada…