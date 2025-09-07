onedio
Canlı! Filenin Sultanları Kupa Yolunda: Türkiye 0-0 İtalya

Canlı! Filenin Sultanları Kupa Yolunda: Türkiye 0-0 İtalya

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
07.09.2025 - 15:30

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, İtalya ile Dünya Şampiyonası olma yolundaki mücadelesi başladı. Grup aşamasını set dahi vermeden kayıpsız geçen Filenin Sultanları, Slovenya, ABD ve Japonya’yı da yenerek finale yükseldi. Türkiye, finalde İtalya’yı yenmesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olacak. Türkiye ile İtalya arasında oynanacak devam karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşmanın tüm detayları ve canlı takibi burada…

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland’da düzenlenen turnuvada finale kalmayı başardı.

Grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya’yı 3-0, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 ve yarı finalde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek finale kaldı.

Finalde ise Brezilya’yı yenen İtalya ile karşı karşıya geliyor...

Türkiye-İtalya canlı sonuçlar

İki takımın da karşılıklı sayıları geldi: 3-3

Ebrar Karakurt ikili bloğu paralele vurarak geçti: 5-4 

Kaptan Eda Erdem'in başarılı tek ayak hücumları sürüyor: 6-5

Karşılaşmadaki ilk servis sayısı İtalya'dan: 6-8

Melissa Vargas çapraza harika vurdu: 7-8

BLOK! Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş file üzerinde Egonu'ya geçit vermedi: 8-8

İtalya'da Egonu plase ile bir sayı daha aldı: 10-12

Kaptan Eda Erdem kısa pası harika bitirdi: 13-14

Moladan Ebrar'ın harika smacıyla döndük: 11-13

