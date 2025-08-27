onedio
Bursa’da Tır Lastiğinde Kendi İmkanları ile Çamaşır Makinesi Yaratan Tır Şoförü Gündem Oldu

Bursa’da Tır Lastiğinde Kendi İmkanları ile Çamaşır Makinesi Yaratan Tır Şoförü Gündem Oldu

27.08.2025 - 09:32

Uzun yol şoförleri zaman yetersizliğinden kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bursa’da yaşayan ve “ahmetcanisin64” kullanıcı adı ile TikTok’ta paylaşımlar yapan bir tır şoförünün “yeni icadı” ise gündem oldu. TikTok’ta milyonlarca görüntülenme alan paylaşımda şoförün çamaşırlarını tır lastiğine takarak yıkadığı görüldü.

Tır şoförünün yeni çamaşır makinesi 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Baris Caliskan

Ben bunun patronu olsam, harcadığı akaryakıtı maaşından keserim.

Turgay

senin gibi insanların yaşadığı dünyada aynı oksijeni solmaktan sıkıldım