Bursa’da Su Krizi: Bazı Bölgelerde 10 Gün Boyunca Planlı Su Kesintisi Olacak

Kurak geçen yaz mevsimi sonrasında su krizi yaşayan kentlerinde başında Bursa geliyordu. Tarih boyunca yeşil alanları ve su yatakları ile bilinen Bursa’da barajlardaki doluluk oranı sıfıra kadar gerilmemişti. Kent genelinde planlı olarak su kesintileri yapılmaya başlanmıştı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesinin bazı mahallerinde 17-27 Kasım tarihleri arasında 10 gün boyunca 09-00 ile 18.00 saatleri arasında suların kesileceği duyuruldu.