onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bursa’da Su Krizi: Bazı Bölgelerde 10 Gün Boyunca Planlı Su Kesintisi Olacak

Bursa’da Su Krizi: Bazı Bölgelerde 10 Gün Boyunca Planlı Su Kesintisi Olacak

Bursa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.11.2025 - 20:09

Kurak geçen yaz mevsimi sonrasında su krizi yaşayan kentlerinde başında Bursa geliyordu. Tarih boyunca yeşil alanları ve su yatakları ile bilinen Bursa’da barajlardaki doluluk oranı sıfıra kadar gerilmemişti. Kent genelinde planlı olarak su kesintileri yapılmaya başlanmıştı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesinin bazı mahallerinde 17-27 Kasım tarihleri arasında 10 gün boyunca 09-00 ile 18.00 saatleri arasında suların kesileceği duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa’nın yaşadığı kuraklık ve su krizi derinleşmeye devam ediyor.

Bursa’nın yaşadığı kuraklık ve su krizi derinleşmeye devam ediyor.

Milyonlarca insanın yaşadığı kentte planlı olarak su kesintileri yapılıyordu. BUSKİ’nin yaptığı açıklamaya göre ise Nilüfer ilçesinde bazı mahallelere 10 gün boyunca saat 09.00 ila 18.00 saatleri arasında su verilemeyebileceği duyuruldu.

BUSKİ’nin yaptığı paylaşım 👇

BUSKİ’nin yaptığı paylaşım 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın