17 Kasım Pazartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl ?

17 Kasım Pazartesi Bursa Hava Durumu: Bursa'da Hava Durumu Bugün Nasıl ?

Bursa hava durumu hava sıcaklık
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 09:11

17 Kasım Pazartesi günü Bursa’da hava nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar, Bursa’da da etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da rüzgar hızı artışta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İşte 17 Kasım Pazartesi gününe ait Bursa hava durumu bilgileri...

Bursa'da 17 Kasım Pazartesi günü genel olarak rüzgarlı ve açık bir hava bekleniyor.

Sabah 06:00-09:00 saatleri arasında Bursa'yı sisli bir hava bekliyor. Bursa'da rüzgarın hızı sabahın erken saatlerinde hızlanmaya başlıyor.

Sıcaklıklar, öğle saatlerinde (12:00-15:00) 23°C ile zirveye ulaşıyor ve hissedilen sıcaklık da aynı kalıyor. Nem oranı öğle saatlerinde %36 ile en düşük seviyesindeyken, akşam saatlerinde %58'e çıkıyor.

Özellikle akşam saatlerinde (18:00-24:00) rüzgar etkisini artırıyor. Ortalama rüzgar hızı 9-10 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 26-27 km/sa'ya ulaşıyor. Rüzgar yönü gün boyu genellikle Kuzey yönünden esiyor (09:00-12:00 arası Kuzeydoğu hariç).

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
