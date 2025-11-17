17 Kasım Pazartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl ?

17 Kasım Pazartesi günü Bursa’da hava nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar, Bursa’da da etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da rüzgar hızı artışta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İşte 17 Kasım Pazartesi gününe ait Bursa hava durumu bilgileri...