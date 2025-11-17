17 Kasım Pazartesi Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl ?
17 Kasım Pazartesi günü Bursa’da hava nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar, Bursa’da da etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da rüzgar hızı artışta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 10 derece olacak. İşte 17 Kasım Pazartesi gününe ait Bursa hava durumu bilgileri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'da 17 Kasım Pazartesi günü genel olarak rüzgarlı ve açık bir hava bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın