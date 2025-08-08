Burnumuzda Tüttüler: Ekranların Favori Çifti Alya Ve Cihan’ın Unutulmaz Anları
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kıran projelerden olmuştu. Oyuncuların başarısı, uyumu, senaryo derken bir baktık Uzak Şehir hem sosyal medya gündeminden hem de TV gündeminden düşmez oldu. Özellikle başrolde yer alan Alya ve Cihan çifti kısa sürede diziseverlerin favori çifti haline gelmişti.
Şimdilerde sezon arasında olan dizinin yeniden ekranlara geleceği gün adeta iple çekiliyor. Biz de sizler için Alya-Cihan çiftinin bazı anlarını derledik. Gelin içeriğe geçelim!
Kalpleri eriten o anla başlayalım!
Zor günlerdeki birlik beraberlikleri…
Çiftimizin flört anları için epey beklemiştik 👇
Kimsenin onlara engel olamayışı 👇
Cihan’ın sahiplenişi…
Ve yaşanan tüm zorlukların ardından bir arada oldukları sezon finali 👇
Alya ve Cihan çiftini yeni sezonda nasıl bir hikaye bekliyor meraklardayız!
