onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Burnumuzda Tüttüler: Ekranların Favori Çifti Alya Ve Cihan’ın Unutulmaz Anları

Burnumuzda Tüttüler: Ekranların Favori Çifti Alya Ve Cihan’ın Unutulmaz Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.08.2025 - 15:28

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi reyting rekorları kıran projelerden olmuştu. Oyuncuların başarısı, uyumu, senaryo derken bir baktık Uzak Şehir hem sosyal medya gündeminden hem de TV gündeminden düşmez oldu. Özellikle başrolde yer alan Alya ve Cihan çifti kısa sürede diziseverlerin favori çifti haline gelmişti. 

Şimdilerde sezon arasında olan dizinin yeniden ekranlara geleceği gün adeta iple çekiliyor. Biz de sizler için Alya-Cihan çiftinin bazı anlarını derledik. Gelin içeriğe geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kalpleri eriten o anla başlayalım!

Zor günlerdeki birlik beraberlikleri…

Çiftimizin flört anları için epey beklemiştik 👇

Kimsenin onlara engel olamayışı 👇

Cihan’ın sahiplenişi…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ve yaşanan tüm zorlukların ardından bir arada oldukları sezon finali 👇

Alya ve Cihan çiftini yeni sezonda nasıl bir hikaye bekliyor meraklardayız!

Alya ve Cihan çiftini yeni sezonda nasıl bir hikaye bekliyor meraklardayız!

İkili eminiz ki yeni sezonun da en çok konuşulan çiflterinden olacak. Aralarındaki aşkı ve çekimi ekran başından izlerken etkileri altında kalmamak elde değil. Peki ya siz yeni sezon hakkında neler yaşanacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın