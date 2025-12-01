Burcuna Göre Sen Neyden Korkuyorsun?
Hepimizin içinde küçük bir korku listesi var: kimi “rezil olmayı” en çok, kimi “yalnız kalmayı”, kimi de “çocuk sahibi olmayı” düşünürken ürker. Astroloji bu korkuların hangi temaya dayandığını ortaya çıkarabilir çünkü her burcun derinlerde farklı hassasiyetleri vardır.
Burcunu seç ve neyden korktuğunu öğren!
Burcunu seç
Rezil Olmak / Başarısız Görünmek
Maddi Güvencesiz Kalmak / İşsiz Kalmak
Yalnız Kalmak / Sosyal İzolasyon
Sevdiklerini Kaybetmek / Aileyi Yitirmek
Başarısızlıkta İtibarını Yitirmek / Rezil Olmak
Yetersiz Olmak / Başaramamak
Yalnız Kalmak / Sevgi Kaybı
İhanet / Derin Güven Kaybı
Sıkışmak / Özgürlüğünü Kaybetmek
Başarısız Olmak / Sosyal Statü Kaybı
Normlara Mahkûm Olmak / Özünü Yitirmek
Yalnızlık / Anlaşılmamak / Duygusal Terk
