Burcuna Göre Sen Manipüle Eden misin Edilen mi?

Koç burcu olarak doğal olarak inisiyatifi alırsın; hızlı karar verme, direkt tavır ve güçlü duruşun seni etkileme potansiyeline sahip kılar. Manipüle etmekten çok etrafını yönlendirme, liderlik etme eğilimindesin; bu bazen çevrendekilerde senin iradene boyun eğme hissi yaratır. Dürtüselliğin ve direktliğin, niyetin olmasa bile başkalarının sana uyum sağlamasına yol açabilir bu yüzden sınırlarla ilgili açık olmak önemli. Duygusal olarak içten ve şeffafsın; dolayısıyla manipülasyon senin doğal yöntemin değildir, daha çok açık yönlendirme ve istekleri yüksek sesle dile getirme eğilimindesin. Ancak karşındakinin hassasiyeti düşükse veya senin hızına yetişemiyorsa, karşı taraf bunu “baskı” veya “zorlamaya” benzetebilir. İlişki dengesi kurmak için sabır pratiği ve geri adım atma becerisi geliştirmen yararlı olur. Pratik öneri: Karar alma süreçlerinde başkalarının duygularını ve tempolarını aktif şekilde sor bu hem yönlendirici özelliğini korur hem de manipülatif algılanmayı engeller. Ayrıca niyetini sözle netleştirmek, yanlış anlamaları azaltır.