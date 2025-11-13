Burcuna Göre Hayatta En Çok Yaptığın Yanlış Ne?

Senin tekrar eden hatan, her şeye meraklı olup hiçbir şeye tam yatırım yapmamak. Sosyal çevren geniş, fikirlerin canlı ama derinlik ve sürdürülebilirlik gerektiren işlerde “çatlamaz” olma eğilimindesin. Bu, hem ilişkilerde yüzeysel kalmaya hem de projelerin yarıda kalmasına yol açar. Neden? Yeni uyaranlar seni mutlu eder; rutine ve sıkıcı ayrıntıya tahammülün az. Çözüm: “3 ay kuralı” koy bir projeye, ilişkiye veya yeni bir rutine en az 3 ay tamamen bağlı kal, ardından karar ver. Derinleşmenin getirdiği ödül, yüzeysel uyarılardan daha tatmin edicidir.