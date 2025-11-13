Burcuna Göre Hayatta En Çok Yaptığın Yanlış Ne?
Hepimiz bazen aynı tuzağa tekrar tekrar düşeriz. Bu öyle bir davranış ki, bizi geriye çeker, ilişkilerimizi zorlar veya iç huzurumuzu bozar. Bu testte psikolojik örüntülerle astrolojiyi harmanlıyoruz: tek soru, burcunu seçmen yeter. Burcuna göre hangi hata seni en sık yakalıyor, neden tekrar ediyorsun ve bunu nasıl kırabilirsin bu testle öğren!
Hazırsan burcunu seç, bakalım hangi döngüyü kırman gerekiyor..
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burcun hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Hemen Atlamayı Seçmek”
“Değişime Kapalı Kalmak / Konforu Tercih Etmek”
“Yeterince Derinleşmemek / Sürdürür Gibi Yapmak”
“İçine Kapanıp Sorunları Büyütmek”
“Sürekli Onay Aramak / Gösterişe Kaçmak”
“Mükemmelliyetçilikle Kendini Yıpratmak”
“Herkesi Memnun Etmeye Çalışıp Kendi İhtiyaçlarını Unutmak”
“Gizlilik/Plana Göre Hareketsizlik veya Saplantı”
“Söz Verip Tutmamak / Sorumluluktan Kaçmak”
“Çok Çalışıp Duyguları Ertelemek”
“Aşırı Rasyonelleştirip Bağlılıkları İhmal Etmek”
“Aşırı Fedakarlık / Gerçeği Kaçırma Eğilimi”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın