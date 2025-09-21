Burcuna Göre Hangi Temizlik Malzemesi Senin Ruh Eşin?

Senin ruh eşin yumuşatıcı çünkü sen de onun gibi huzuru ve konforu temsil ediyorsun. Hayatta en çok sevdiğin şey güzel kokular, keyifli anlar ve yumuşacık bir his. Fazla yorulmayı pek sevmiyorsun ama bir dokunuşunla her şeyi güzelleştirebiliyorsun. Senin için temizlik bir iş değil, zevkin başka bir hali.