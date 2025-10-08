onedio
Burçlara Göre En Sinir Bozucu Ev İşleri

Ceren Özer
08.10.2025 - 11:04

Her burcun hayatta sabrı sınırlarını zorlayan bazı ev işleri var. Kimi çamaşır katlamaya tahammül edemez, kimi bulaşık görünce strese girer. Peki senin burcunun en dayanamadığı ev işi hangisi? İşte burçlara göre en sinir bozucu ev işleri!

♈ Koç – Pencereleri silmek.

Koç burcu için “uzun uzun uğraşmak” kelimesiyle başlayan her şey sıkıcıdır. Cam silmek ise tam da öyle. Şurayı da sileyim, burayı da parlatayım derken sinirleri hop eder. Ulaşılamayan noktalarla uğraşmak zaten ayrı bir dert.

♉ Boğa – Çamaşır işleri.

Boğa rahatına düşkündür, konforunu bozan her şey düşmanıdır. Çamaşır işleri onlara sonsuz döngü gibi gelir. Yıka, kurut, katla… Bitmeyen bir iş!

Halbuki dikey süpürge işi öyle mi? Alırsın eline yorulmadan 15 dakikada bitirirsin koskoca evi...

♊ İkizler – Toz almak.

İkizler için aynı işi sürekli tekrar etmek işkencedir. Toz almak da her seferinde daha dün yapmıştım hissi verir. Sanki evin tozları özellikle onları sinirlendirmek için geri geliyor.

♋ Yengeç – Bulaşık yıkamak.

Yengeç mutfağı sever ama iş bulaşığa gelince işler değişir. Hele o biriken bardaklar… Yengeç için bulaşık, keyifli yemek anlarını mahveden en büyük düşmandır.

♌ Aslan – Çöpleri çıkarmak.

Aslan burcu için “tahtından kalkıp çöp çıkarmak” gerçekten küçültücü bir görevdir. Koku, ağırlık, pislik… Onların şatafatlı ruhuna hiç mi hiç uymuyor.

♍ Başak – Dağınıklığı toparlamak.

Başak düzen insanıdır ama sürekli dağınıklık görmek onu deliririr. Toparlamak zorunda kalmak ise sinirlerini altüst eder. “Ben topluyorum herkes dağıtıyor!” diye trip atmaları meşhurdur.

♎ Terazi – Banyoyu temizlemek.

Estetik ve güzellik insanı olan Terazi, tuvalet ve banyo temizliğinde psikolojik olarak düşüş yaşar. “Benim bu manzarayla ne işim var?” diye iç geçirir.

♏ Akrep – Fırın ve ocak temizlemek.

Akrep derin temizlik işlerini aslında sever ama mutfaktaki yanmış yağlar, yapış yapış yüzeyler, bir türlü çıkmayan lekeler sabrını zorlar.

♐ Yay – Ütü yapmak.

Özgürlüğüne düşkün Yay için ütü yapmak zincirlenmek gibi. Uzun süre aynı yerde kalmak ve sabırla kat iziyle uğraşmak… Kabus senaryosu resmen.

♑ Oğlak – Yerleri paspaslamak.

Oğlak disiplinlidir ama paspas olayı bir türlü hoşuna gitmez. Çünkü kaygan zemin, tekrar tekrar suyu değiştirme derdi onun için büyük zaman kaybıdır.

♒ Kova – Dolap düzenlemek.

Yaratıcı kafasıyla başka işlere dalmayı seven Kova için dolap içi düzenlemek eziyettir. Hangi kıyafeti atsın, hangisini tutsun karar veremez. “Minimalizm mi, nostalji mi?” ikilemiyle saatler geçer.

♓ Balık – Sürekli evi toplamak.

Balıklar, dağılan eşyaları tekrar tekrar toplamak zorunda kaldığında sinirden uçabilir. Çünkü kafasında başka dünyalara gitmek varken, gerçek dünya onu masanın üstündeki bardakla uğraştırır.

