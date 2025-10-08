Burçlara Göre En Sinir Bozucu Ev İşleri

Koç burcu için “uzun uzun uğraşmak” kelimesiyle başlayan her şey sıkıcıdır. Cam silmek ise tam da öyle. Şurayı da sileyim, burayı da parlatayım derken sinirleri hop eder. Ulaşılamayan noktalarla uğraşmak zaten ayrı bir dert.