Burçlara Göre En Sinir Bozucu Ev İşleri
Her burcun hayatta sabrı sınırlarını zorlayan bazı ev işleri var. Kimi çamaşır katlamaya tahammül edemez, kimi bulaşık görünce strese girer. Peki senin burcunun en dayanamadığı ev işi hangisi? İşte burçlara göre en sinir bozucu ev işleri!
♈ Koç – Pencereleri silmek.
♉ Boğa – Çamaşır işleri.
♊ İkizler – Toz almak.
♋ Yengeç – Bulaşık yıkamak.
♌ Aslan – Çöpleri çıkarmak.
♍ Başak – Dağınıklığı toparlamak.
♎ Terazi – Banyoyu temizlemek.
♏ Akrep – Fırın ve ocak temizlemek.
♐ Yay – Ütü yapmak.
♑ Oğlak – Yerleri paspaslamak.
♒ Kova – Dolap düzenlemek.
♓ Balık – Sürekli evi toplamak.
