Bunlara Dikkat! Yapay Zekayla Birlikte Artan 10 Dolandırıcılık Yöntemi
Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi, dolandırıcılık yöntemlerini de daha akıllıca hale getiriyor. Yapay zeka sayesinde dolandırıcılar, hiç olmadığı kadar gerçekçi ve etkili tuzaklar kurabiliyor. Burada yapay zeka ile artan dolandırıcılık yöntemlerini ve bu tuzaklara nasıl düşmemeniz gerektiğini konuşacağız. Dijital dünyada güvende kalmak her zamankinden daha önemli!
1. Deepfake videolarıyla kimlik çalma.
2. Gerçekçi phishing (kimlik avı) saldırıları...
3. Chatbot’larla bilgi toplama.
4. Yüz tanıma ile hesap ele geçirme.
5. Sahte yatırım siteleriyle dolandırıcılık!
6. Ses klonlamayla telefon dolandırıcılığı!
7. Manipüle edilen sahte haberler!
8. Sahte sosyal medya hesapları!
9. Akıllı reklamlarla yanıltıcı yönlendirmeler.
10. Akıllı cihazlar üzerinden gizli sızmalar...
Yapay zeka gerçekten hayatımızı çok kolaylaştırıyor, ama aynı zamanda büyük bir tehdit de oluşturabiliyor.
