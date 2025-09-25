onedio
Bunlara Dikkat! Yapay Zekayla Birlikte Artan 10 Dolandırıcılık Yöntemi

Bunlara Dikkat! Yapay Zekayla Birlikte Artan 10 Dolandırıcılık Yöntemi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
25.09.2025 - 17:03

Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi, dolandırıcılık yöntemlerini de daha akıllıca hale getiriyor. Yapay zeka sayesinde dolandırıcılar, hiç olmadığı kadar gerçekçi ve etkili tuzaklar kurabiliyor. Burada  yapay zeka ile artan dolandırıcılık yöntemlerini ve bu tuzaklara nasıl düşmemeniz gerektiğini konuşacağız. Dijital dünyada güvende kalmak her zamankinden daha önemli!

1. Deepfake videolarıyla kimlik çalma.

1. Deepfake videolarıyla kimlik çalma.

Yapay zeka sayesinde ünlülerin ya da tanıdıklarınızın sahte videoları yapılabiliyor. Dolandırıcılar, bu videoları kullanarak kendilerini tanıdık birisi gibi gösterip, sizden para ya da kişisel bilgi isteyebilir. Görüntü ve ses o kadar gerçekçi ki, fark etmeniz neredeyse imkansız olabilir.

2. Gerçekçi phishing (kimlik avı) saldırıları...

2. Gerçekçi phishing (kimlik avı) saldırıları...

Phishing, yıllardır bildiğimiz bir dolandırıcılık yöntemi. Ama şimdi, yapay zeka sayesinde dolandırıcılar, size çok daha gerçekçi, kişisel mesajlar gönderebiliyor. Mesela, bankanızdan geliyormuş gibi görünen bir e-posta alıp, kredi kartı bilgilerinizi ya da şifrenizi isteyebilirler. Bu tür mesajlara dikkat etmek lazım!

3. Chatbot’larla bilgi toplama.

Yapay zeka destekli chatbot’lar, artık insan gibi konuşabiliyor. Başta masum bir sohbet gibi görünse de, dolandırıcılar bu şekilde size güven kazandıktan sonra kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışabiliyor. Karşınızdaki bir robot, aslında sizi kandırmak için konuşuyor olabilir.

4. Yüz tanıma ile hesap ele geçirme.

Yapay zeka, yüz tanıma teknolojisiyle tanınan bir kişi gibi görünmek de mümkün hale geliyor. Dolandırıcılar, sosyal medya ya da diğer platformlardaki fotoğraflarınızı kullanarak, sizin kimliğinizle hesaplarınıza girebilirler. Yani, fotoğrafınızı çalıp, sizin adınıza işlemler yapabilirler.

5. Sahte yatırım siteleriyle dolandırıcılık!

Yapay zeka, yatırım dünyasında da kullanılmaya başlandı, ama maalesef dolandırıcılar da bunu kötüye kullanabiliyor. “AI destekli yatırım platformları” adı altında size büyük kazançlar vaat eden sahte siteler ortaya çıkabiliyor. Bu siteler, size yatırım yapmanızı sağlayıp sonunda paranızı kaybetmenize yol açabiliyor.

6. Ses klonlamayla telefon dolandırıcılığı!

6. Ses klonlamayla telefon dolandırıcılığı!

Yapay zeka sayesinde birinin sesini taklit etmek artık çok kolay. Dolandırıcılar, tanıdığınız birinin sesiyle sizi arayıp, banka bilgilerinizi ya da şifrenizi isteyebilirler. Hatta ses o kadar gerçekçi olabilir ki, gerçekten tanıdığınız biriymiş gibi düşünebilirsiniz. Bu nedenle sesli aramalara karşı dikkatli olmalısınız.

7. Manipüle edilen sahte haberler!

Yapay zeka, sahte haberleri oluşturmayı da kolaylaştırıyor. Sosyal medyada gördüğünüz bazı haberler gerçek gibi görünse de tamamen uydurulmuş olabilir. Özellikle yatırım dünyasında yayılan haberler, sizi korkutmak ve para harcamanızı sağlamak için kullanılabilir. Örneğin, 'kripto para çöküşü' gibi haberler, size yatırım yapmanızı teşvik edebilir. Bu tür haberleri sorgulamadan paylaşmamak en iyisi.

8. Sahte sosyal medya hesapları!

Yapay zeka sayesinde dolandırıcılar, sahte sosyal medya hesaplarını çok daha gerçekçi bir şekilde oluşturabiliyor. Tanıdığınız birinin hesabını taklit eden bir bot, size mesaj atabilir ve sizi dolandırmak için fırsat kollayabilir. Bunu anlamak bazen zor olabilir, ama tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık isteklerine ya da mesajlara şüpheyle yaklaşmakta fayda var.

9. Akıllı reklamlarla yanıltıcı yönlendirmeler.

Yapay zeka, reklamlarda kişisel ilgi alanlarınıza göre hedefleme yapabiliyor. Bu da demek oluyor ki, bazen size özel görünen reklamlara tıklayarak dolandırıcıların tuzağına düşebilirsiniz. Mesela karşınıza sahte ürünler çıkabilir, tıklayarak kişisel bilgilerinizi verebilirsiniz. Bu yüzden internetteki reklamlara tıkladığınızda her zaman dikkatli olun.

10. Akıllı cihazlar üzerinden gizli sızmalar...

Evdeki akıllı telefonlar, saatler ya da diğer cihazlar, yapay zeka sayesinde daha fazla bilgi topluyor. Bu cihazlar, dolandırıcıların kişisel bilgilerinize ulaşabilmesi için bir araç haline gelebilir. Örneğin, akıllı telefonunuzdan banka hesabınıza kolayca ulaşılabilir. Akıllı cihazlarınızı güvence altına almak, dijital güvenliğinizi artırmak için oldukça önemli.

Yapay zeka gerçekten hayatımızı çok kolaylaştırıyor, ama aynı zamanda büyük bir tehdit de oluşturabiliyor.

Teknoloji geliştikçe, dolandırıcılar da daha yaratıcı ve karmaşık yöntemler geliştiriyorlar. Bu yüzden dijital dünyada güvenliğimizi sağlamak için eskisinden daha dikkatli olmalıyız. Unutmayın, teknoloji ne kadar ilerlerse, dolandırıcılık yöntemleri de o kadar zor anlaşılır hale geliyor!

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
