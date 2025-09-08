onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Stanley Termoslardan Philips Bakım Setlerine 8 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
08.09.2025 - 12:45

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 8 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Stanley termoslardan filtre kahvelere pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 08.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren Stanley Klasik Vakumlu Termos, içeceklerinizi uzun saatler sıcak veya soğuk tutma özelliğiyle öne çıkıyor.

Dayanıklı yapısı sayesinde ister işte ister doğada güvenle kullanılabiliyor. Hem şık hem de pratik bu termos, yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz bir eşlikçi olacak.

Stanley Klasik Vakumlu Termos

SONGMICS Yarış Koltuğu, Ofis Koltuğu

Uzun saatler masa başında oturmayı keyifli hale getiren SONGMICS ofis koltuğu, döner yapısıyla hareket özgürlüğü sağlarken şık tasarımıyla da bulunduğu ortama modern bir hava katıyor. 

SONGMICS Ofis Koltuğu

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Philips 15’i 1 arada erkek bakım seti, tek bir cihazla saç, sakal ve vücut bakımını kolayca yapmanızı sağlıyor. Islak ya da kuru kullanım özelliğiyle her ortama uyum sağlarken, çok yönlü başlıkları sayesinde kişisel bakımınızı pratik ve keyifli bir hale dönüştürüyor.

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti

Kahve Dünyası Espresso Kavrulmuş Çekirdeği

Kahve Dünyası’nın özenle kavrulmuş espresso çekirdekleri, yoğun aroması ve güçlü gövdesiyle gerçek bir kahve keyfi yaşatıyor. İster sabahları güne enerjiyle başlamak için, ister gün ortasında kısa bir mola vermek için tercih edebilirsiniz.

Espresso Kavrulmuş Çekirdeği

Bugün Hepsiburada'da kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde 900 TL'ye 300 TL İndirim fırsatı!

Philips Sonicare Diamond Clean 9000 şarjlı diş fırçası, güçlü sonic teknolojisiyle derinlemesine temizlik sunarken diş bakımını zahmetsiz ve konforlu hale getiriyor. 

Şarjlı Diş Fırçası

Samsung MS23K3614AS/TR 23L Mikrodalga Fırın

Geniş iç hacmi ve pratik kullanım özellikleriyle mutfakta büyük kolaylık sağlıyor. Şık tasarımıyla mutfağınıza modern bir dokunuş katarken, farklı pişirme modları sayesinde yemeklerinizi hızlı ve lezzetli bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olacak.

Samsung Mikrodalga Fırın

Seçili Mikrodalga Fırınlarda tüm indirimlere ek Sepette Net %10 İndirim!

Maxi-Cosi Bebek Arabası

Tek elle katlanabilen ultra kompakt tasarımıyla şehir içinde pratik kullanım sunuyor. Çift yönlü seyahat sistemi sayesinde bebeğinizi size dönük veya öne dönük olarak güvenle taşıyabilir, şık ve fonksiyonel tasarımıyla her yolculuğu hem konforlu hem keyifli hâle getirebilirsiniz.

Sepete özel fiyatı 31.598,77 TL

Anne çocuk ürünlerinde tüm indirimlere ek %10 indirim.

Trendyol marka işbirliği kapsamında Züber ürünlerinde %40’a varan indirimler ve sürpriz kupon fırsatları sizi bekliyor!

Hafif bir atıştırmalık olan Züber meyveli bar lezzetiyle herkesin favorisi oluyor.

Züber Meyve Bar Deneme Paketi 40g X 12 Adet

KIKO Coloured Balm-08 Almond

Coloured Balm dudak nemlendiricisi, 08 Almond rengiyle favoriniz olmaya aday! Hem dudaklarınızı anında nemlendiriyor hem de doğal ve şık rengiyle günlük makyajınıza zarif bir dokunuş katıyor.

Kiko ürünlerinde tüm indirimlere ek 1000 TL üzeri alışverişe 200 TL indirim.

Bella Maison ürünlerinde sepette ikinci ürüne %40 indirim fırsatını kaçırmayın!

Üstelik 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde 300 TL’lik ek kupon da sizleri bekliyor.

Bella Maison

Alacalı Pembe Çiçekli Hebe Bitkisi Yavşan Otu

Alacalı pembe çiçekleriyle Hebe bitkisi, bahçenize ya da balkonunuza zarif bir dokunuş katacak. 

%21 indirim oranıyla fiyatı 349 TL.

Alacalı Pembe Çiçekli Hebe Bitkisi Yavşan Otu

PROTEİN BAR KARMA KUTU

4 farklı aromadan 1’er adet protein barı uygun fiyatla deneme şansı yakalayabilirsiniz! Hem yüksek proteinli hem de düşük şekerli olan bu lezzetli whey proteini barları, %34 protein içeriğiyle enerji verirken ilave şeker ve hurma içermemesiyle de sağlıklı bir alternatif sunuyor.

İndirimli fiyatı 249 TL.

PROTEİN BAR KARMA KUTU

Some By Mi Yuja Niacinamide Anti Blemish Serum 50ml

Cildinizi düzenli olarak besleyip leke görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Hafif yapısı sayesinde günlük rutininize kolayca dahil edebilir, cildinizin daha aydınlık ve sağlıklı görünmesini destekleyebilirsiniz.

%35 indirim oranıyla fiyatı 841.69 TL.

Some By Mi Yuja Niacinamide Anti Blemish Serum 50ml

Midos Kuzu Etli ve Pirinçli Yavru Köpek Maması

Midos kuzu etli ve pirinçli yavru köpek maması, minik dostunuzun sağlıklı gelişimi için özenle hazırlanmış.

%44 indirim oranıyla şuanda fiyatı 492,00 TL.

Midos Kuzu Etli ve Pirinçli Yavru Köpek Maması

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
